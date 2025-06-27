空軍高層因假電話遭團滅 伊朗疑「這國移民」被以色列收買怒驅逐

伊朗驅逐阿富汗移民。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列Channel 12知名政治記者兼評論員西格爾（Amit Segal）日前透露，以色列情報人員利用假電話，誘騙20名伊朗空軍高階指揮官前往指定地點開會，進行精準打擊將空軍高層殲滅。伊朗質疑阿富汗移民遭以色列收買，多個城市警方強力沒收阿富汗移民的手機，逮捕和驅逐阿富汗移民的人數增加3到4倍。

《伊朗國際》報導，以伊停火後，伊朗轉而打擊阿富汗移民，阿富汗移民被懷疑與以色列有聯繫而成為安檢目標，伊朗官員已下令所有非法阿富汗移民離境。邊境警察局長 Ahmad-Ali Goudarzi 警告，任何出租給阿富汗人房屋或財產者，都將被取消租約，並被查封和沒收。

請繼續往下閱讀...

根據《阿富汗國際》（Afghanistan International）稱，伊朗多個城市的警方一直在沒收阿富汗移民的手機，警方聲稱他們「與以色列有聯繫」。目擊者告訴阿富汗國際，便衣和警察突襲了移民的工作場所和住所，並沒收手機，還告訴阿富汗移民幾週後就可以取回手機。

報導稱，最近幾週，伊朗以涉嫌與以色列合作逮捕約700人，官方媒體播出強迫認罪的影片，其中包括兩名被確認為阿富汗公民，至於認罪的具體情況尚不清楚。

德黑蘭省長Mohammad Sadegh Motamedian 表示，逮捕和驅逐阿富汗移民的人數增加了三到四倍。一位阿富汗神學士（又譯塔利班）表示，本週僅一天就有超過3萬名阿富汗人被驅逐出境或自願遣返。神學士當局警告，由於難民大量湧入，阿富汗西部地區可能面臨人道危機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法