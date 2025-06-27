基富通股東會通過股利2元 7月拚TISA服務上線

基富通證券今召開股東常會，決議今年每股擬派發2元股利。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕基富通證券今召開股東常會，在兼顧營運發展與回饋股東的承諾下，決議今年每股擬派發2元股利，其中現金股利與股票股利各1元。

董事長林丙輝表示，基富通的普惠金融服務獲得市場肯定，累積受益人數現在已突破30萬人，7月起提供臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）服務，協助更多民眾透過低成本且便利的方式，做好長期理財規劃，滿足人生各階段的財務需求。

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基富通2024年全年稅後盈餘1億8692萬元，較前一年度成長18%，考量股本擴張的基礎，每股稅後盈餘為2.97元。在兼顧營運發展與回饋股東的承諾下，決議今年每股擬派發2元股利，其中現金股利與股票股利各1元。

林丙輝表示，基富通在過去一年推出包括好享加－低檔智動投、好享Check－基金健檢、ESG永續投資主題專區等理財工具，同時，不斷優化官網與APP的內容和介面，及執行好好退休準備平台專案，輔助民眾紀律理財。

其中「低檔智動投」，結合定期定額與自動加碼的機制，當市場處於相對低檔時，透過事先設定的加碼條件自動觸發扣款，幫助投資人克服心理障礙，執行紀律進場策略。為滿足多元理財需求，7月起，台、外幣計價的股票型和平衡型基金都能設定低檔加碼，搭配外幣帳戶線上快速核印，讓投資更加省心。

為了引導更多人長期理財，金管會責成臺灣集保結算所建置的「TISA帳戶」系統將在6月底完成。7月起，基富通將與國內基金業者一起提供TISA服務。

林丙輝強調，基富通從「好享退」到現在的「好好退休」專案，已成功引導超過11萬國人以定期定額方式自主儲備個人退休金。不論是鼓勵退休準備或長期投資理財，基富通都有豐富的經驗，不僅跟國人一樣期待TISA制度的推出，也做好準備，希望全民理財能夠更加普及化發展。

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