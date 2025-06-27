宇隆布局人形機器人關鍵零件 3動能齊發

宇隆（2233）總經理蔡銘東今天在法說會表示，今年將是宇隆液冷快接頭業務的成長起飛期。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕宇隆（2233）總經理蔡銘東今天在法說會表示，今年將是宇隆液冷快接頭業務的成長起飛期，GB300伺服器液冷系統快接頭通過客戶驗證，第3季將量產出貨、第4季貢獻營收。

宇隆自有品牌TUF ONE減速機，已拿下歐美客戶訂單，台中新廠將全力支應未來人形機器人所需產能，預計2026年出貨，會帶來明顯的貢獻。e-bike 輪轂馬達關鍵零件9月開始出貨，2026-2027年訂單會不錯，可望帶動自行車零件營收比重從14%成長至18%。

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蔡銘東並指出，下半年逐步邁入車市旺季，汽車產品出貨回升及持續擴大核心應用，AI伺服主機需求暢旺，加速帶動液冷快接頭（UQD）需求，下半年營運將優於上半年。

宇隆今年第一季產品銷售分布方面，汽車產品占比74%、自行車占比14%、工業應用類產品及其他占比8%、醫療類產品占比4％。以全年度觀察，2016年以來，公司持續擴大汽車零件以外產品布局，由過往8成的比重，近年來維持在7成上下。

宇隆說，4月初川普祭出對等關稅，全球各國及企業籠罩在美國關稅陰影下，宇隆第一季北美占營收比重4.86％，而銷售到美國地區低於2％以下，關稅對公司並無太大直接影響。在自行車零件方面，表現持平，不過，各自行車廠陸續釋出歐美市場下半年有望逐步復甦的訊號，加上E-Bike產品將在第四季出貨歐洲，自行車營收增長可期。

宇隆新應用領域市場佈局已開始挹注成長動能，伴隨今年伺服器大廠GB200第二季開始出貨，緊接著GB300第三季也將逐漸進入量產階段。

宇隆伺服器液冷快接頭（UQD）具備生產製造、品質、產能優勢，應用在伺服器主機散熱模組，GB 200每個Data Center機櫃使用高達144顆UQD，GB 300更達216顆NVQD，今年將是液冷快接頭業務的成長起飛期。

宇隆2024年宣告在人形機器人浪潮中不會缺席，自有品牌TUF ONE已發展出微型行星減速機、RV減速機及諧波減速機等產品。宇隆已經與多家國際大廠洽談包括自動搬運、協作機器人等訂單，第四季將會明朗。

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