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中華電信海纜再添一條! 斥資24億投資興建AUG海纜

2025/06/27 18:59

中華電信斥資24億投資興建AUG海纜。圖為中華電信總公司。（記者王憶紅攝）中華電信斥資24億投資興建AUG海纜。圖為中華電信總公司。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信強化網路韌性，今日通過斥資24億元與其他網路服務業者共同投資AUG海纜建設。中華電指出，海底電纜光纖及相關設施最終建設成本將由AUG投資會員依投資比例分攤，中華電信投資金額超過24億元，AUG海纜建設供應商為NEC。

中華電信表示，為擴充國際傳輸頻寬並確保路由多樣性，提供客戶最佳電信服務，將採國際公開招標方式執行，由海纜聯盟審標後決定得標廠商方式執行。

中華電信目前有7條國際海纜及4個國際海纜站，規劃AUG海纜在內，再新建7條海纜及1個新的海纜站，大幅提高台灣對外國際網路韌性。

國際海纜今年下半年將有連接台日港新的SJC2（東南亞日本二號海纜）、連接台日印新的APRICOT（杏子海纜）2條海纜完工啟用，並陸續投入橫跨太平洋，串聯亞洲與北美的E2A等新海纜建設，E2A預計2028年正式啟用。

中華電信在國內海纜方面，則有9條國內海纜連結本島與澎、金、馬及小琉球等，正在建設台澎金馬第4海纜，預計2026年中完成，在離島通信系統以雙海纜傳輸互為備援外，也輔以微波、衛星通信提供備援。

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