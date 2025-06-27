神達伺服器產能滿載 美國加州擴廠應戰

神達AI伺服器產能滿載，正在美國積極擴產。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）AI伺服器訂單大爆發，總經理何繼武今天表示，旗下美國加州廠產能吃緊，近期再租下兩座新廠因應客戶需求，目前稼動率處於高檔，今年資本支出也預估上升至1億至2億美元，全年營運審慎樂觀。

神達近年伺服器出貨快速成長，尤其子公司神雲科技承接大客戶甲骨文（Oracle）AI相關專案，加上北美雲端客戶需求同步成長，使美國既有廠區產能吃緊。神達日前宣布，加州新租兩處建物，分別為5萬2661平方英尺與8萬0641平方英尺，預計下半年開始量產液冷機櫃等產品，供應北美市場。

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神達近兩年以伺服器為核心，持續進行轉型佈局，目前已在美國設置3個據點以因應伺服器業務，目前產能已接近滿載，未來不排除進一步擴大北美產能。除了北美擴產，神達亦同步強化亞洲產能，台灣竹南新廠預計第三季啟用，越南河內新廠則預估第四季量產，形成全球供應網絡。

在市場拓展方面，神達目前主力仍在北美，但也正積極拓展亞洲、中東與歐洲市場，尤其看好中東潛在商機。關於美國關稅政策的不確定性，尤其川普推動的全球關稅政策仍有變數，未來貿易政策可能再現變動，但神達訂單未受關稅影響。

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