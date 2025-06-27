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與台斷交下場好悽慘！中國去年對宏國投資僅50萬美元

2025/06/27 19:34

2024年宏都拉斯來自中國的直接投資微乎其微。示意圖。（法新社）2024年宏都拉斯來自中國的直接投資微乎其微。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣與宏都拉斯在2023年3月底斷交，宏國轉與中國建交。時任外長吳釗燮曾指出，宏國要求24.5億美元（約台幣715億）金援，還跟中國提出的方案比價，最終台宏外交生變。中宏建交後，宏國沒撈好處，不僅白蝦出口崩盤，還面臨中國投資低迷的慘況。統計顯示，2024年中國對宏國直接投資只有50萬美元（約台幣1460萬），其中第三季竟然僅10萬美元（約台幣292萬）。

《中美洲360》報導，根據中美洲各國央行最新發布的數據顯示，2024年來自中國的外國直接投資（FDI）「微不足道」，甚至多數國家的中國投資占比連1%都不到。

以宏都拉斯為例，宏國2023年與中國建交，希望獲得中國資金發展經濟。但宏都拉斯央行數據顯示，2024年來自中國的直接投資只有近50萬美元，其中第一季為40萬美元（約台幣1168萬），第三季只剩10萬美元。這與來自其他國家超過8.5億美元（約台幣248億）的投資總額相比，微乎其微。

2018年與台斷交，同年與中建交的薩爾瓦多也沒撈好處。薩爾瓦多中央儲備銀行（BCR）報告顯示，2024年來自中國的直接投資為263 萬美元（約台幣7679萬），僅占當年外國總投資的0.4%。

更糟的是，中國在2020至2021總共對薩爾瓦多投資近1200萬美元（約台幣3.5億），之後的2022和2023兩年資金竟然持續流出，且撤資和投資額相當，等於「歸零」。

中國對哥斯大黎加不到100萬美元（約台幣2920萬），數據顯示，中國2024年僅投資哥斯大黎加90萬美元（約台幣2628萬），不只低於2023年的250萬美元（約台幣7300萬），還創3年新低。

至於巴拿馬官方至今尚未公布2024年投資來源，但2023年來自中國（包含香港）投資僅53萬美元（約台幣1547萬）。

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