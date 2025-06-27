晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

神數擴大AI與車用佈局 續拚雙位數成長

2025/06/27 18:39

神數董事長何繼武（左起），總經理張樂羣今天出席股東會。（記者方韋傑攝）神數董事長何繼武（左起），總經理張樂羣今天出席股東會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕車用電子廠神達數位（7821）今日首度舉行股東常會，面對川普2.0政策可能重啟高額關稅，公司坦言製造排程已出現變動，客戶反應分歧，部分提前拉貨、部分轉趨觀望，仍將審慎應對，但全年營運仍挑戰兩位數成長。

神達數位總經理張樂羣表示，美國擬對中國加徵10%額外關稅，已有客戶建議遷廠至北美，公司正評估可行性。川普「解放日」預計7月9日到期，若未延長，製造排程將面臨更大壓力，神數已與客戶積極協商因應策略。

雖受不確定因素干擾，張樂羣仍強調今年營運審慎樂觀，來自大型專案的貢獻可望支撐下半年動能優於上半年。神數也持續擴展訂閱制服務，提升營運穩定性。

面對AI浪潮，神數憑藉長年影像處理專長發展Vision AI，除應用於零售，也切入車隊管理，去年已獲歐洲最大車隊管理公司採用聯網型行車記錄器，打入歐洲市場。

董事長何繼武指出，神數去年合併營收達69.83億元、年增41%，EPS為1.61元，在視訊車載、車用電子與智慧零售三大領域均有兩位數成長。今年變數更多，公司已擬定多地布局與供應鏈強化計畫，目前市場涵蓋北美、亞太與歐洲，分布平均，未過度集中單一區域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財