神數擴大AI與車用佈局 續拚雙位數成長

神數董事長何繼武（左起），總經理張樂羣今天出席股東會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕車用電子廠神達數位（7821）今日首度舉行股東常會，面對川普2.0政策可能重啟高額關稅，公司坦言製造排程已出現變動，客戶反應分歧，部分提前拉貨、部分轉趨觀望，仍將審慎應對，但全年營運仍挑戰兩位數成長。

神達數位總經理張樂羣表示，美國擬對中國加徵10%額外關稅，已有客戶建議遷廠至北美，公司正評估可行性。川普「解放日」預計7月9日到期，若未延長，製造排程將面臨更大壓力，神數已與客戶積極協商因應策略。

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雖受不確定因素干擾，張樂羣仍強調今年營運審慎樂觀，來自大型專案的貢獻可望支撐下半年動能優於上半年。神數也持續擴展訂閱制服務，提升營運穩定性。

面對AI浪潮，神數憑藉長年影像處理專長發展Vision AI，除應用於零售，也切入車隊管理，去年已獲歐洲最大車隊管理公司採用聯網型行車記錄器，打入歐洲市場。

董事長何繼武指出，神數去年合併營收達69.83億元、年增41%，EPS為1.61元，在視訊車載、車用電子與智慧零售三大領域均有兩位數成長。今年變數更多，公司已擬定多地布局與供應鏈強化計畫，目前市場涵蓋北美、亞太與歐洲，分布平均，未過度集中單一區域。

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