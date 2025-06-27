國銀海外曝險出爐！中國遭盧森堡超車淪老三 美中差距飆新高

中央銀行今日發布第一季國家風險統計，美國已連續39季穩居我國銀行海外最大曝險國，原本長期排名第二的中國，則遭盧森堡超車，退居第三。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日發布第一季國家風險統計，美國已連續39季穩居我國銀行海外最大曝險國，原本長期排名第二的中國，則遭盧森堡超車，退居第三。國銀對美、中兩國的曝險差距，自2023年6月突破千億美元後，本季進一步擴大至1340億美元，創下歷史新高。

根據央行統計，2025年第一季國銀以直接交易對手為基礎的外國債權餘額為6140億美元，較上一季底增加2.43%，主要來自對非銀行私人部門債權的增加。

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前三大曝險國排名出現重大變化。國銀對美國的曝險金額增加30.69億美元，達1800.66億美元，季增1.73%，續居首位；對中國的曝險金額則季減8.2億美元至461.18億美元，遭盧森堡以461.25億美元超越，排名退居第三。

央行金檢處副處長謝人俊指出，對美債權增加，主要來自信託資產與證券化商品投資成長；中國方面則因人行持續實施寬鬆貨幣政策，導致銀行間債券、金融債及海外分行授信縮減，使整體曝險金額下滑。至於盧森堡，因其為國際基金註冊地，信託資產配置增加，再加上歐元升值4.03%，匯率因素有利。

謝人俊表示，上一次盧森堡排名超越中國是在2017年第二季。此次是否屬短期波動，仍需進一步觀察，但中國經濟成長放緩是主要原因之一。

他進一步指出，自2015年起，國銀對美國的曝險金額已連續39季高於中國，自2023年6月雙邊差距突破千億美元後，本季進一步擴大至1340億美元，創歷史新高。

雖然今年1月起，隨川普重返政壇並提出公平對等關稅政策，加上美國政府債務問題浮現，使市場對美債出現疑慮，公共部門本季減持美債約19億美元，但國人對美國股票、基金等資產仍持續看好並加碼投資。

相對地，國銀對中國的債權，自2021年高點的595億美元以來，已連三年下滑，本季降至461億美元，平均每年減幅約為44.7億美元。

此外，越南本季再度擠進國銀曝險前十大，債權金額達167.54億美元，季增17.46億美元，主要來自某家銀行對當地金融機構的拆放規模擴大所致。

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