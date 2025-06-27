晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

國銀海外曝險出爐！中國遭盧森堡超車淪老三 美中差距飆新高

2025/06/27 18:23

中央銀行今日發布第一季國家風險統計，美國已連續39季穩居我國銀行海外最大曝險國，原本長期排名第二的中國，則遭盧森堡超車，退居第三。（路透）中央銀行今日發布第一季國家風險統計，美國已連續39季穩居我國銀行海外最大曝險國，原本長期排名第二的中國，則遭盧森堡超車，退居第三。（路透）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日發布第一季國家風險統計，美國已連續39季穩居我國銀行海外最大曝險國，原本長期排名第二的中國，則遭盧森堡超車，退居第三。國銀對美、中兩國的曝險差距，自2023年6月突破千億美元後，本季進一步擴大至1340億美元，創下歷史新高。

根據央行統計，2025年第一季國銀以直接交易對手為基礎的外國債權餘額為6140億美元，較上一季底增加2.43%，主要來自對非銀行私人部門債權的增加。

前三大曝險國排名出現重大變化。國銀對美國的曝險金額增加30.69億美元，達1800.66億美元，季增1.73%，續居首位；對中國的曝險金額則季減8.2億美元至461.18億美元，遭盧森堡以461.25億美元超越，排名退居第三。

央行金檢處副處長謝人俊指出，對美債權增加，主要來自信託資產與證券化商品投資成長；中國方面則因人行持續實施寬鬆貨幣政策，導致銀行間債券、金融債及海外分行授信縮減，使整體曝險金額下滑。至於盧森堡，因其為國際基金註冊地，信託資產配置增加，再加上歐元升值4.03%，匯率因素有利。

謝人俊表示，上一次盧森堡排名超越中國是在2017年第二季。此次是否屬短期波動，仍需進一步觀察，但中國經濟成長放緩是主要原因之一。

他進一步指出，自2015年起，國銀對美國的曝險金額已連續39季高於中國，自2023年6月雙邊差距突破千億美元後，本季進一步擴大至1340億美元，創歷史新高。

雖然今年1月起，隨川普重返政壇並提出公平對等關稅政策，加上美國政府債務問題浮現，使市場對美債出現疑慮，公共部門本季減持美債約19億美元，但國人對美國股票、基金等資產仍持續看好並加碼投資。

相對地，國銀對中國的債權，自2021年高點的595億美元以來，已連三年下滑，本季降至461億美元，平均每年減幅約為44.7億美元。

此外，越南本季再度擠進國銀曝險前十大，債權金額達167.54億美元，季增17.46億美元，主要來自某家銀行對當地金融機構的拆放規模擴大所致。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財