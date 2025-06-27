安聯攜手中信銀 開賣首張「網路投保」變額年金保單

安聯人壽首次推出網路投保新商品－「真享退變額年金保險」。（取自官網）

〔記者王孟倫／台北報導〕為讓民眾能更彈性進行保險理財規劃，安聯人壽首次推出網路投保新商品－「真享退變額年金保險」，在中國信託智選保（網路投保）獨家開賣，每月保費最低只要1000元，讓保戶可透過紀律投資及時間價值追求資產增長。安聯表示，這張保單具有四項優點，包括保險+多元投資標的，可自由配置與規劃；分離帳戶，資產完全屬於保戶。

根據金管會保險局統計，壽險業前5月網路投保保費達到新臺幣2.5億元，較去年同期成長近4%，顯示國人已經越來越習慣上網投保。

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尤其，隨著現代醫療和科技持續進步，國人的平均壽命正在不斷延長。根據2023年內政部最新統計數據，其平均壽命已達80.2 歲，由於國人平均壽命逐年增加，趁年輕更需要為未來設想，在高齡時如有年金保險的定期給付，讓收入金流穩定，更可確保生活無虞。

如果以安聯人壽和中信銀行共同合作所推出的「真享退變額年金保險」為例，透過中信銀行智選保（網路投保），可享有以下四項優點：

1、保費相對精省，且定時定額繳交保險費，年金給付年期皆可依個人需求量身訂做：透過網路投保，每月保費最低1000元即可保，可依自身經濟現況進行調配，想投入多少錢，依自己的需求來決定，靈活配置個人資產。

2、年金保障平台，活越久、領越久，預約樂活退休人生：「安聯人壽真享退變額年金保險」的年金給付保證期間至少10年，年金最長可領至110歲。對保戶來說，活到老、領到老，可轉嫁長壽風險。

3、保險+多元投資標的，可自由配置與規劃：「真享退變額年金保險」精選多種產業、區域的投資標的，保戶可依自己投資的偏好及並符合本身投資風險屬性，選擇合適的投資標的，進行有效的資產配置，並分散風險，讓保戶投資參與全球市場脈動，穩健實現財務目標。

4、分離帳戶：資產完全屬於保戶，獨立於保險公司之外，不受保險公司經營影響，保戶可以直接分享投資績效。

全球市場面臨地緣政治緊張與通膨壓力，如何避免讓通膨怪獸吃掉您的錢，陷入更大的退休危機？安聯建議，在當今高通膨、長餘命的環境中，需要更早開始用積極手段準備退休金。

安聯人壽表示，「真享退變額年金保險」具有保費門檻不高之優勢，在現今大環境不佳、萬物皆漲唯有薪水不漲的情況下，讓保戶無須擔心經費問題，更可列為財務規劃的優先選擇。

安聯強調，在無空間、時間限制的平台下，更加擁有「即時、便利」的投保優勢；不論是想趁年輕尚有餘裕時，為未來高齡生活及早累積財富、退休規劃的小資族，或追求累積子女教育基金或家庭生活費的青壯族，都適合透過「真享退變額年金保險」逐步累積財富，做好退休中長期安排。

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