越南進口水泥反傾銷案 經部最終調查「有損害」交財部研議課稅

經濟部貿易救濟審議會就越南卜特蘭水泥及其熟料反傾銷案最後產業損害調查，認定對國內產業有實質損害之虞。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕針對越南低價水泥進口台灣的反傾銷調查，經濟部今（27）日召開貿易救濟審議會，就產業損害最後調查結果進行審議，認定自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料傾銷，對國內產業有實質損害之虞。

經濟部表示，調查資料從2019年涵蓋至2025年第1季，越南卜特蘭水泥及其熟料進口量自2022年起大幅增加，其後進口量雖有下降，但仍為我國主要之進口來源國。

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2022年因俄烏戰爭導致原物料大幅上漲，國產品為反映製造成本上漲而開始調漲售價，但在涉案貨物及非涉案國產品持續低價競爭下，使國產品之內銷量下降及市場占有率流失，也對國產品生產量、產能利用率有不利影響。

在產業獲利情況等方面，國內產業於2023年前之獲利情形堪稱良好，但至2024年獲利已受影響回降，不過尚未達實質損害。

經濟部強調，依財政部之調查，越南涉案廠商均有傾銷。本案調查發現，因越南水泥產能「過剩」、「持續擴大」，有以外銷去化過剩產能需要，越南政府更在今年5月調降熟料出口稅。

經濟部說明，越南主要出口市場受阻，反觀我國一直為越南水泥長期穩定且無關稅障礙重要出口市場，若不採取適當補救措施，恐面臨越南卜特蘭水泥及其熟料之傾銷進口更進一步增加。

另外，2022年涉案貨物進口激增時，國內市場需求仍增加，國內產業尚可選擇不降價競爭，卻因而使內銷量下降，市場占有率流失。但在經營成本不斷攀升下，2024年獲利情況已較2023年不佳。

經濟部預期未來我國水泥需求將會減弱，如未對涉案貨物課徵反傾銷稅，其持續以傾銷價格增加進口至我國，國產品屆時恐需降價競爭，銷售量、市場占有率、獲利能力等將進一步惡化，從而使國內產業遭受實質損害。

經濟部表示，本案產業損害最後認定結果將通知財政部，並由該部提交關稅稅率審議小組審議是否課徵反傾銷稅。

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