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百一:寬頻產品下半年出貨

2025/06/27 18:16

網通廠百一（6152）今日舉行法說會。（圖取自百一linkedin帳號）網通廠百一（6152）今日舉行法說會。（圖取自百一linkedin帳號）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠百一（6152）今日舉行法說會，百一總經理謝恆榮指出，百一已經取得包括Google TV的資格與授權，在寬頻產品方面，則取得國內最大電信商的GPON+WiFI機種訂單，以及義大利電信商WiFi-7訂單，預計在第三、四季開始出貨，貢獻營收。

謝恆榮說，目前百一主要產品為機上盒、寬頻、多軌道衛星相關產品以及 AI相關產品，目前機上盒仍為最主要營收來源。

謝恆榮表示，因高速寬頻與數位內容普及，使用者除了能享有傳統透過衛星/有線/無線廣播的影音服務內容之外，也能經由連網享受更多樣化的串流影音內容，例如Youtube、Netflix、Disney+及Amazon Prime Video等OTT服務，及整合了edge AI模組與IoT技術，實現AIoT並提供「真」智慧家庭服務，讓STB產品內容生態更完善，而百一為台灣首家取得Netflix Self-Serve資格的廠商，對拓展相關的業務有很大的幫助。

謝恆榮說，將以Google Android TV純IP或雙模STB為主力開發的產品，採用最新6nm製程晶片，實現低功耗高效能為目標。另外，因應OTT聯網服務日趨盛行，搭配聯網設備，自行開發遠端用戶設備管理系統解決方案，提供業者遠端診斷除錯的機制，減少派工維護的成本，並能做到遠端設備控制及管理。

在寬頻閘道器方面，謝恆榮指出，今年已拿到國內最大電信服務商及歐洲電信服務商的訂單，分別在第三、第四季出貨，雖然歐洲訂單量不多，但可以開始貢獻營收。

在多軌道衛星產品方面，謝恆榮表示，主要是在海事應用和地面衛星接收站，目前科專計劃配合太空中心在今年底發射，年底前做衛星聯網測試，同時也在進行第二代天線研製。

謝恆榮說明，百一積極展開STB+AI模組（邊緣運算）的搭配，在機上盒（STB）與AISOM 模組整合（與晶錡微電子策略合作）方面，由晶錡提供自研 AISOM（AI System on Module）模組，整合到百一現有的STB 平台，雙方攜手開發低功耗、具有即時AI模型部署能力的邊緣運算裝置，目標應用包含居家健康監控、安防分析、零售互動、智慧場域感測等。

其他邊緣AI的產品開發方面，利用AISOM算利強化現有跌倒偵測、生命跡象追蹤與即時通訊功能，另外則是在現有語音總機助理，餐廳語音預約服務外，導入晶錡語音辨識與 AI 優化技術，強化語音導引、自動轉接與多語近音辨識能力。

謝恆榮說，目前相關的邊緣AI終端產品已做小量試產，目前正在策略客戶處進行實機驗證，作為 AI-IP 能力的實用落地範例。

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