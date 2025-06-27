晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

關稅、匯率太傷 中鋼5月稅前虧損9億

2025/06/27 17:58

中鋼五月虧損達9億元。（記者林菁樺攝）中鋼五月虧損達9億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼今天（27）公布自結盈餘，5月合併營收293.14億元、合併營業損失7.25億元、合併稅前虧損9.07億元，和4月相比虧損持續擴大。中鋼解釋，美國關稅政策後續發展仍具高度不確定性，市場觀望濃厚，鋼鐵銷售量減少，加上中能風場發電度數減少，且礦業投資獲配股利減少，業外收入也下滑。

中鋼今年前5月合併營收1427.26億元；合併營業利益4.02億元；合併稅前淨利僅剩1045.6萬元。

中鋼指出，因美國關稅政策後續發展仍具高度不確定性，連帶引發貿易緊縮並拖累經濟動能，伴隨近期中東地區地緣政治風險提升，終端市場觀望氣氛濃厚。台灣方面，受關稅變數與匯率升值雙雙拖累，出口動能明顯趨緩，內需表現則相對穩健。

鋼鐵市場部份，美國自6月4日起提高鋼鋁關稅至50%，雖有利當地鋼價止跌回穩，但向上動能因需求低迷而疲乏；歐洲鋼價隨淡季而下修，亞洲鋼品出口行情緩步走弱，台灣鋼鐵直接、間接外銷競爭力則在新台幣匯率升值，出口終端客戶訂單釋出緩慢下承壓，國內流通行情呈現弱勢盤整態勢，短期鋼市進入調節期。

中鋼表示，關稅、匯率等都衝擊景氣，客戶觀望、接單縮水，只能等關稅確定，盼第四季旺季在不確定因素消除後能夠翻身。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財