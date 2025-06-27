關稅、匯率太傷 中鋼5月稅前虧損9億

中鋼五月虧損達9億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼今天（27）公布自結盈餘，5月合併營收293.14億元、合併營業損失7.25億元、合併稅前虧損9.07億元，和4月相比虧損持續擴大。中鋼解釋，美國關稅政策後續發展仍具高度不確定性，市場觀望濃厚，鋼鐵銷售量減少，加上中能風場發電度數減少，且礦業投資獲配股利減少，業外收入也下滑。

中鋼今年前5月合併營收1427.26億元；合併營業利益4.02億元；合併稅前淨利僅剩1045.6萬元。

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中鋼指出，因美國關稅政策後續發展仍具高度不確定性，連帶引發貿易緊縮並拖累經濟動能，伴隨近期中東地區地緣政治風險提升，終端市場觀望氣氛濃厚。台灣方面，受關稅變數與匯率升值雙雙拖累，出口動能明顯趨緩，內需表現則相對穩健。

鋼鐵市場部份，美國自6月4日起提高鋼鋁關稅至50%，雖有利當地鋼價止跌回穩，但向上動能因需求低迷而疲乏；歐洲鋼價隨淡季而下修，亞洲鋼品出口行情緩步走弱，台灣鋼鐵直接、間接外銷競爭力則在新台幣匯率升值，出口終端客戶訂單釋出緩慢下承壓，國內流通行情呈現弱勢盤整態勢，短期鋼市進入調節期。

中鋼表示，關稅、匯率等都衝擊景氣，客戶觀望、接單縮水，只能等關稅確定，盼第四季旺季在不確定因素消除後能夠翻身。

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