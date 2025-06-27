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TEL台灣舉辦機器人大賽報名倒數計時 獎金加碼還有機會赴日本參觀

2025/06/27 17:25

TEL台灣舉辦機器人大賽。（圖取自TEL台灣臉書）TEL台灣舉辦機器人大賽。（圖取自TEL台灣臉書）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體設備製造大廠東京威力科創（TEL台灣）舉辦機器人大賽邁入10週年，參賽報名即將在6/30日下午5時截止，這次總冠軍不但能獲得高額加碼獎金，更有赴日本參訪的機會，有意參賽者可把握機會趕快報名。

TEL表示，這次賽事主軸為「棒球投擲」，參賽隊伍必須設計製作一款具有棒球投擲能力的機器人，並導入 「AI」元素，將球投入指定位置即可獲得積分。期待參賽隊伍結合自身所學及團隊創意，在舞台上盡情展現、發光發熱。

 TEL說明，今年適逢比賽10周年，入圍決賽的28隊除了能獲得每組4萬元的製作補助費，獎金更隨之加碼。總冠軍還能獲得前進日本TEL工廠參訪的機會，入住公司專屬的「研修度假中心」，沉浸式體驗TEL員工福利，歡迎對機器人及AI有興趣的大專學子把握難得機會，揪團組隊報名。詳細請上活動官網查詢。

TEL也表示，公司積極推動產官學合作，除了深入校園，並與南科管理局及金屬中心展開交流，探索合作契機外，更邀請知名工業自動化大廠台灣安川電機（Yaskawa）及臺灣大學AI機器狗（NTU DogBot）研究團隊共襄盛舉。

台灣安川電機為驅動技術、工業自動化和機器人領域的世界領先製造商；臺大AI機器狗研究團隊運用多項機電設計與AI技術，在機器狗的研發上已有顯著成果。決賽日將有展示與互動，帶領民眾一起走進機器人與AI的世界。

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