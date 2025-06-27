中央普發現金是否影響統籌分配稅款？新北財政局：不影響地方

新北市議會今（27）日進行新北稅收等財政狀況專案報告，財政局長陳榮貴說明新北市近年財政狀況。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕面對7月26日大罷免投票壓力，立法院國民黨團擬使普發現金的特別條例，及「還稅於民」普發現金法制化闖關通過。新北市議會今（27）日進行新北稅收等財政狀況專案報告，市議員鄭宇恩、顏蔚慈詢問，普發現金是否影響中央要給新北的統籌分配稅款與補助？財政局長陳榮貴說，中央累計賸餘8385億元，超收稅額普發不影響地方，此為中央與中央民代要決議的政策，地方尊重中央。

陳榮貴報告指出，新北市2022年至去年歲入預算數由1724.83億元成長到1988.85億元，歲出預算數由1864.83億元成長至2124.85億元，歲入預算雖逐年成長，但仍有差短，市府致力儘量不要增加，因此預算差短數由2022年140億元略下降為136億元，差短數以舉債支應；此外，新北市稅課收入主要超收原因為統籌分配稅款超收、地方稅超收。

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鄭宇恩、顏蔚慈呼籲市府應對超徵稅額普發現金議題表態，她們表示，近年新北市府財政狀況尚佳，賸餘收入拿去還債，也詢問若中央最終需普發每人一萬元現金，是否會影響要給地方的統籌分配稅款或地方補助？無論中央、地方，財政穩定才是施政基礎。

陳榮貴說，新北財政本就入不敷出，為了405萬人口的教育、社福、基礎建設，收入都不夠支應，市府還要年年舉債，現階段統籌分配稅款還未依修法後的新法實施，不過這筆錢是依照公式分配，中央拿超收普發現金不會影響地方，中央有自己的賸餘；是否要普發現金，這是中央與立院民代的政策決定，地方尊重中央。

陳榮貴表示，新北市累積短絀887億元，依照財政紀律，要將短絀先填平，中央累計賸餘8385億元，可編預算當財務來源。

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