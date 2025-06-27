晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中央普發現金是否影響統籌分配稅款？新北財政局：不影響地方

2025/06/27 17:27

新北市議會今（27）日進行新北稅收等財政狀況專案報告，財政局長陳榮貴說明新北市近年財政狀況。（記者黃子暘攝）新北市議會今（27）日進行新北稅收等財政狀況專案報告，財政局長陳榮貴說明新北市近年財政狀況。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕面對7月26日大罷免投票壓力，立法院國民黨團擬使普發現金的特別條例，及「還稅於民」普發現金法制化闖關通過。新北市議會今（27）日進行新北稅收等財政狀況專案報告，市議員鄭宇恩、顏蔚慈詢問，普發現金是否影響中央要給新北的統籌分配稅款與補助？財政局長陳榮貴說，中央累計賸餘8385億元，超收稅額普發不影響地方，此為中央與中央民代要決議的政策，地方尊重中央。

陳榮貴報告指出，新北市2022年至去年歲入預算數由1724.83億元成長到1988.85億元，歲出預算數由1864.83億元成長至2124.85億元，歲入預算雖逐年成長，但仍有差短，市府致力儘量不要增加，因此預算差短數由2022年140億元略下降為136億元，差短數以舉債支應；此外，新北市稅課收入主要超收原因為統籌分配稅款超收、地方稅超收。

鄭宇恩、顏蔚慈呼籲市府應對超徵稅額普發現金議題表態，她們表示，近年新北市府財政狀況尚佳，賸餘收入拿去還債，也詢問若中央最終需普發每人一萬元現金，是否會影響要給地方的統籌分配稅款或地方補助？無論中央、地方，財政穩定才是施政基礎。

陳榮貴說，新北財政本就入不敷出，為了405萬人口的教育、社福、基礎建設，收入都不夠支應，市府還要年年舉債，現階段統籌分配稅款還未依修法後的新法實施，不過這筆錢是依照公式分配，中央拿超收普發現金不會影響地方，中央有自己的賸餘；是否要普發現金，這是中央與立院民代的政策決定，地方尊重中央。

陳榮貴表示，新北市累積短絀887億元，依照財政紀律，要將短絀先填平，中央累計賸餘8385億元，可編預算當財務來源。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財