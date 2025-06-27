地方缺錢就開罰單 中國各地民怨沸騰

外媒報導，中國地方財政吃緊，開罰民眾增加收入。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟下滑、地方財政吃緊，越來越多企業與民眾面臨「罰款式執法」。不論是交通警察、城市管理執法還是市場管理單位，執法頻率明顯增加，罰款金額也不斷調高，導致社會反彈聲浪升高。多位中國民眾表示，「只要政府缺錢，就想辦法開罰單」，已成為不少人的共同心聲。

《自由亞洲電台》報導，來自中國廣東深圳的市民受訪坦言，地方財政困窘已是普遍現象，執法單位被動員協助「籌錢」，現在地方政府沒錢，賣地收入大減，財政根本撐不住，只好叫交警、城管、環保單位出來開罰單。現在動不動就被罰錢，老百姓真的吃不消。

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江蘇蘇州居民受訪透露，儘管中國國務院去年已將小吃攤、流動攤販從「文明城市」評比項目中刪除，試圖減少基層執法干預，實際狀況卻是「名義放寬、實際照罰」，他表示，現在擺攤每次被罰20元人民幣（約台幣81元），表面上看起來不重，其實是變相的「保護費」，直言「這根本不是在管理，是在打壓。政府沒錢，就拿小老百姓開刀。」

類似狀況各地層出不窮。據中媒報導，江蘇一名農民賣羊賺了180元人民幣（約台幣730元），竟被市場監管局開罰10萬元（約台幣40.6萬），引起輿論譁然，最後才將罰款降為1萬元人民幣（約台幣4.06萬）。

除了小商販、自營業者外，許多中小企業也成為執法的對象。山東一間民營企業從2021到2023年三年間，累計被查超過百次，經營幾乎停擺。來自長沙受訪者也透露，朋友開設的製衣廠最近被消防單位強制要求購買指定的逃生梯，否則就面臨開罰，接著又被湖南省外的警方以「商品涉嫌侵權」為由異地執法，最後被罰50多萬元（約台幣203萬）。

據中國《澎湃新聞》調查，今年中國多個省份的非稅收入暴增，其中河北、湖北、陝西等地甚至年增率超過一倍，但各地政府未公布詳細的罰沒收入數據，資訊不透明問題也引發各界質疑。

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