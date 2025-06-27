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這檔妖股飆漲82000％遭砍殺！彭博曝創辦人身家蒸發6686億

2025/06/27 17:51

專攻中藥的香港公司Regencell創辦人區一佳。（圖取自官網）專攻中藥的香港公司Regencell創辦人區一佳。（圖取自官網）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一家鮮為人知、專攻中藥的香港公司Regencell Bioscience Holdings（簡稱Regencell），近期股價在那斯達克呈現飆漲行情。根據《彭博》統計，Regencell股價最高漲幅一度達82000%，最近一週卻出現大逃殺，造成創辦人區一佳身家從330億美元（約台幣9636億）縮水至101億美元（約台幣2949億）。

Regencell專注於以中藥草本治療 ADHD、自閉症等神經相關疾病，創辦人區一佳的技術核心來自他父親提出的「中醫腦理論」。根據Regencell 去年10月提交的監管文件，目前並沒有任何營收，近兩個會計年度累計虧損達1040萬美元（約台幣3.04億）。

6月16日Regencell進行1拆38的股票分割，股價變得更親民，激勵當日股價狂飆283%，《彭博》直言，人們對這家虧損的小型公司知之甚少，其股價曾飆升82000%，突然讓持有86%股份的創辦人區一佳身家超過李嘉誠等香港富豪，來到330億美元。然而，一週後，區一佳的淨資產直接暴跌至 101 億美元。

報導還披露，Regencell第二大股東則是Digital Mobile Venture Ltd.，該公司最終由台灣的陳哲賢（Samuel Chen）和他的妻子 Fiona Chang 擁有。陳是一位投資者，也是Zoom早期投資人，Zoom在疫情期間股價飆升近 1500%，讓陳積累巨額財富。

報導提及，陳哲賢夫婦及其子女持有總部位於台北的北極星藥業集團（Polaris Group）55% 的股份，陳也是上市公司松翰科技（Sonix Technology Co.）的最大股東。

彭博向 Polaris 和松翰科技發送尋求陳發表評論的電子郵件，但尚未收到回應。

專家表示，密切監控股價劇烈波動的美國監管機構，可能會調查Regencell的異常股價變動，密西根大學羅斯商學院教授戈登則說，Regencell 沒有利潤或收入並不意味著一定是危險訊號，許多早期製藥公司的財務狀況也類似。

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