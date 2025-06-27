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爭取3千億撥補失利 經部要台電先改善虧損、買回民股落空

2025/06/27 15:47

台電下午舉行股東會。（記者林菁樺攝）台電下午舉行股東會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電27日下午召開股東會，截至今年5月底累虧達4518億元，連續20年未能發放股利，引起眾多股東不滿，對於是否買回民股，台電表示，已去函經濟部，但因過去一年共爭取立法院撥補3千億元，未獲支持，目前台電財務無法支應；台電董事長曾文生也強調，醫院、社福、學校等優惠電價回歸各機關編列，另外已向經濟部爭取離島用電補貼，持續改善財務。

台電去年虧損411億元，今年前5月虧損達285億元，預估若無政府撥補、電價未調整等，今年全年虧損預估仍超過400億元，累虧將持續增加、超過4600億元。

台電副總蔡志孟表示，目前財務狀況確實「看起來還是不樂觀」，對於電價調整，台電還是要透過電價審議委員會；有小股東在會中砲轟台電未依照電價公式，高喊「欠台電的錢、政府應該還」。

台電會計處長王韻淳表示，這幾年台電虧損是因為電價沒有辦法及時反映燃料上漲趨勢，確實有電價公式，但台電有依照公式估算，交給電價費率審議會，而電價審議會衡平社會的承擔能力決定，台電都有依照電價公式執行。

有關民股是否買回，蔡志孟也說，台電已行文給經濟部，但經濟部考慮到台電爭取了好幾次電價撥補，經濟部回函是希望能爭取撥補，讓台電財務改善再討論。

記者追問，若無撥補，是否就無法買回民股，蔡志孟表示，確實已向立法院爭取三次1000億元，包括 113年的追加預算、114年的預算年度預算，以及4100億元特別條例，看起來都還沒有獲准，而且有些被否決，未來經濟部是不是有重新考量，會再更進一步討論。

台電董事長曾文生股東會上也強調，台電虧損分為2大塊處理，學校、社福等團體電價補貼方面，減收電費今年起回歸各目的事業主管機關自行編列預算支應，每年可增加近40億收入，他強調，這些過去講多次，但沒有成功，今年已開始落實。

另外，過去補貼離島用電，至今已吸收逾千億元虧損，台電也由大股東經濟部編列，正向主計處爭取，預計115年編列62億元。

至於台電2022、2023年度巨額虧損，曾文生表示，盼由政府彌補，持續爭取補貼，經濟部也希望台電虧損先處理，才有辦法買回民股。

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