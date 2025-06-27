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東南亞榴槤依賴中國市場慘遭修理 越南淪最慘苦主

2025/06/27 15:43

越南及泰國榴槤面臨中國嚴格品質檢查，對中出口大幅下滑。（路透）越南及泰國榴槤面臨中國嚴格品質檢查，對中出口大幅下滑。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國是全球最大的榴槤消費國，近年來透過「榴槤外交」擴大對東南亞國家的影響力，加深越南及泰國對中國市場的依賴，未料中國今年突然祭出新的貿易障礙，造成2國榴槤對中出口重創。受打擊最嚴重的是越南，今年前5月越南對中榴槤出口額和數量，均較去年同期下降62%。

《南華早報》報導，由於邊境衛生檢查更加嚴格，今年中國新鮮榴槤的進口量明顯下降。根據中國海關總署統計，今年前5月，新鮮榴槤進口額年減32.5%至19.3億美元。以數量計算，進口量下降32.9%至39萬900噸。

受打擊最嚴重的是越南，中國海關數據顯示，越南對中榴槤出口額和數量較去年同期下降62%。2025年前5月，越南對中榴槤出口總額僅為2.54億美元。

泰國也損失不小，今年前5月泰國榴槤對中出口額年減24%，至16.7億美元。泰國仍為中國最大榴槤進口來源國，其次是越南和其他東南亞國家。

關注貿易的人士表示，針對殺蟲劑和其他衛生問題的檢查措施，造成中國對榴槤的進口放緩，出口商可能需要一些時間來適應新規定。

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