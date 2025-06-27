新台幣狂飆台灣散戶嚇壞！美債ETF驚現950億大逃亡潮

新台幣升勢兇猛。（中央社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣升勢兇猛，27日新台幣兌美元匯率早盤一舉衝破29元整數大關，睽違三年多再現28字頭。彭博資訊報導，台灣投資人正以新冠疫情爆發以來最快的速度拋售手上的美國債券相關ETF，數據顯示，今年迄今在台灣掛牌的美債ETF產品相關產品，已出現約33億美元（約新台幣950億元）的資金淨流出，是2020年以來最大的半年度資金撤離情況，而且撤離規模也超過其他亞洲市場，凸顯「拋售美國」（Sell America）交易動能可能進一步推升新台幣匯率。

分析師指出，美國財政展望的不確定性，與美國總統川普難以預測的貿易立場，可能導致美債波動加劇，再加上新台幣匯率大幅升值，是導致投資人撤離美債相關ETF的主因。

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報導指出，這一波資金撤離凸顯出對美國政策信心消退，也反映資金流向逆轉，可能進而對匯市帶來連鎖效應。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家Lynn Song表示：「一旦新台幣的穩定度受到質疑，加上市場氛圍轉向預期美元走弱，自然會降低美債對台灣本土投資人的吸引力。」

台灣是亞太地區最大債券ETF買家，總資產規模達920億美元，主要投入美國公債及公司債。根據彭博資訊依據產業最新數據計算，截至今年5月，台灣整體債券ETF市場規模已減少約新台幣4000億元（約138億美元），原因是受資金流出影響。

彭博數據顯示，截至今年4月，追蹤美國債券的台灣本地ETF連續三個月出現資金流出，5月出現小幅反彈，但6月又再度出現贖回。

報導指出，台灣最大一檔美債ETF自年初迄今價格已下跌近13%。

巴克萊新加坡外匯策略師Lemon Zhang指出，ETF市場的散戶投資人可能首當其衝，「由於他們利用房貸進行槓桿，如今面臨保證金追繳壓力，只能被迫贖回」。

中國信託投信固定收益投資組合經理人張勝原（Ryan Chang）表示，台灣債券ETF市場比日本、南韓與香港等其他亞洲市場出現更劇烈的資金外流，部分原因是台灣投資人以散戶為主，他們對市場波動的反應比央行或大型機構更為劇烈，「此外，近期新台幣升值，也侵蝕了台灣投資人持有美債的價值」。

報導指出，此次回檔與去年創紀錄的購買狂潮形成了鮮明對比，當時，在聯準會降息預期的推動下，投資者紛紛湧入這些基金，尋求更高的收益率和債券價格上漲。

若台灣的美債ETF撤資潮延續，將對新台幣造成進一步升值壓力。在上個月，台幣單日升值幅度創1980年代以來最大紀錄，全年升幅已達13%，高居亞洲貨幣之冠。

報導表示，這種劇烈波動也讓持有大量美元資產的壽險業者面臨壓力。Lynn Song表示：「美債撤資的行動，等同於減少外匯需求、減輕新台幣的貶值壓力，反而進一步支撐台幣升值」。

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