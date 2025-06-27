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新台幣再見28字頭 學者解析原因：應該接近高點了

2025/06/27 13:16

新台幣再見28字頭。（路透）新台幣再見28字頭。（路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕新台幣睽違3年多再見到28字頭，經濟學者認為應該已接近高點，擔憂新台幣短時間內大幅升值、美國對等關稅結果即將出爐，雙重利空可能會侵蝕出口商獲利，衝擊台灣經濟成長。

中央大學經濟系教授吳大任表示，新台幣強勢升值下，毛利率偏低的廠商可能產生虧損，這時他們連訂單都不敢接，因為賣越多賠越多；中長期來看，新台幣若維持強勢，出口商可能選擇出走，影響台灣的民間投資。

雪上加霜的是，7月9日對等關稅暫緩期將屆滿，預料台灣廠商會面臨更高的關稅。吳大任說，業者現在面臨雙重壓力，尤其新台幣在短時間內大幅升值，許多廠商來不及因應，他呼籲央行此時應出手維持匯率穩定，增加新台幣供給以解決問題。

至於新台幣還會持續貶值嗎？吳大任認為，「現在就算不是高點，應該也很接近高點」，因為關稅政策前的拉貨潮，使得台灣出口表現暢旺，意即出口商持有大量美元，造成台幣升值壓力，但這個情況可能在7月對等關稅結果出爐後反轉。

關於新台幣近期強勢升值的原因，中央大學經濟系教授姚睿分析四個因素：一，川普剛宣布對等關稅時，國內擔心台灣會被列入匯率操縱國名單，因此對新台幣升值產生強烈的預期，出現外匯需求。二，對等關稅暫緩90天下，近幾個月出口大增，月底出口商恐慌性拋匯。

三，川普政策反覆，投資人對美國公債產生疑慮，美國第一季外國直接投資銳減、企業也暫緩投資規劃，導致美元走弱、資金流出美國。四，現任美國聯準會主席鮑爾任期將於明年結束，市場擔心主席換人後將加速降息，導致美元更加弱勢。這些因素都推升新台幣預期心理，加速近期台幣走升。

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