屏縣推高科技產業人才培育計畫 每校最高補助50萬元

屏東縣長周春米說明推動高科技產業人才培育計畫。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台積電領軍半導體供應鏈將進駐屏東科學園區的消息上月（5月）公布，「半導體S廊帶」正式延伸到台灣最南端，開啟屏東科技新時代；因應屏東高科技產業人才需求，屏東縣政府今（27）日公布「屏東縣推動高科技產業人才培育計畫」，與屏東縣公私立大專院校及高中職合作，共同培育高科技產業人才，每校最高補助50萬元。

屏東縣長周春米表示，屏東縣推動高科技產業人才培育計畫聚焦培育智慧農醫、綠色材料、太空科技及半導體與其他新興科技等四大主軸高科技產業人才，從課程發展、人才獎勵及師資培力，厚植高科技產業人才培育競爭力。114學年度起，為培育高科技產業人才，鼓勵縣內公私立高中職發展高科技產業學程。學校課程發展計畫經審查通過後，屏東縣政府提供每校最高50萬元，依據學校課程發展需求，補助充實改善教學設備、支持學生參加科展或專題研究及辦理參訪活動所需經費。

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目前屏東縣4所縣立高中、10所國立高中職及3所私立高中已規劃準備申辦施行。透過課程培育，接軌高科技產業領域，讓屏東學子從高中階段即開始接觸高科技產業領域，學習科技新知及技能。

為鼓勵屏東學子持續深造，縣府也設立「優秀學生獎學金」，高中職修習高科技產業學程成績優異學生，將有60個名額可獲頒獎學金1萬元；另設籍屏東就讀國內大專院校高科技相關科系及研究所學生，將有90個名額可獲頒獎學金3千元，期許屏東學子成為卓越高科技人才。教師進修高科技產業相關科系研究所，每人每學期可獲得最高補助1萬元，支持教師專業成長，具備高科技產業課程發展及教學專業能力。

縣府強調，屏東縣長期深耕科技教育，國小階段推展科普教育，國中階段辦理科技教育及技藝教育實作課程，栽培學子科學與科技素養。縣府投入豐沛資源，透過屏東縣推動高科技產業人才培育計畫，經由課程發展、人才獎勵及師資培力，引領高中職學校結合屏東縣大專院校教育資源，如屏東科技大學台積電半導體專班及屏東大學宇晨材料公司綠色科技與金屬材料應用專班，鏈結產官學合作，共創科技未來，培育屏東人才。

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