大摩傳奇分析師發布「AI時代藏寶圖」! AI洞見受矽谷關注

摩根士丹利傳奇分析師 Mary Meeker發布《AI 趨勢報告》。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「網路女皇」美譽的米克爾（Mary Meeker）在睽違6年後，發表了一份重磅的340頁《AI趨勢報告》，這份報告深度描繪了AI技術正以驚人速度重塑世界，並以廣泛的數據和圖表來支持其大膽的主張，被矽谷稱為「AI 時代的藏寶圖」。

據報導，米克爾自1995年至2019年擔任摩根士丹利科技分析師，每年都會發佈《網際網路趨勢報告》，這曾是科技投資者最為期待的年度報告之一。

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她是華爾街投資界的傳奇人物，不僅準確預測Google、Apple等科技巨頭的崛起，也曾準確預言網路、行動社交和亞馬遜崛起等關鍵趨勢，馬雲還稱其為「最重要的情報來源之一」。

在新的報告中，米克爾有幾項AI洞見值得關注；其中，生成式AI觸及用戶的速度打破歷史紀錄，ChatGPT僅用2個月、17個月就達成1億、8億活躍用戶，其用戶增長曲線在科技史上可謂「前所未有」。

此外，ChatGPT以不到2年的時間累積了約3650億次年度搜尋，但Google花了11年才達成。米克爾認為，這種飛速的崛起突顯了AI工具在全球範圍內被迅速接納的情況。

報告也提到，AI 基礎設施投資飆升，美國蘋果、輝達、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta「六大」科技巨頭，在2024年的資本支出達到2120億美元、年增63%，主要投入AI晶片、數據中心和雲端基礎設施。

米克爾認為，AI正促使創紀錄的投資以滿足需求，即使是晶片創新也在飛速發展，她將此視為是科技業的下一個平台賭注。報告也提到，AI 技術的成本結構正在發生極端變化，建構前沿模型的成本極其昂貴，而使用AI服務的成本正迅速降低。

該報告也強調了開源模型的崛起，DeepSeek、Llama 3 等開源模型的效能逐漸逼近GPT-4，並且完全免費。米克爾指出，開源模型和中國模型正迅速追趕西方的專有AI模型，侵蝕了傳統的護城河。未來企業可以用少數的預算訓練專屬AI，快速培養出業務專家。

值得注意的是，米克爾認為，AI已逼近人類的能力，她稱，到2025年初，原型「GPT-4.5」產生的輸出，高達73%被評估者誤認為是人類書寫。這表明了，我們正接近一個AI可以產生幾乎與人類無異的語言時刻，對教育、媒體和傳播具有重大影響。

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