晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

大摩傳奇分析師發布「AI時代藏寶圖」! AI洞見受矽谷關注

2025/06/27 16:04

摩根士丹利傳奇分析師 Mary Meeker發布《AI 趨勢報告》。（法新社）摩根士丹利傳奇分析師 Mary Meeker發布《AI 趨勢報告》。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「網路女皇」美譽的米克爾（Mary Meeker）在睽違6年後，發表了一份重磅的340頁《AI趨勢報告》，這份報告深度描繪了AI技術正以驚人速度重塑世界，並以廣泛的數據和圖表來支持其大膽的主張，被矽谷稱為「AI 時代的藏寶圖」。

據報導，米克爾自1995年至2019年擔任摩根士丹利科技分析師，每年都會發佈《網際網路趨勢報告》，這曾是科技投資者最為期待的年度報告之一。

她是華爾街投資界的傳奇人物，不僅準確預測Google、Apple等科技巨頭的崛起，也曾準確預言網路、行動社交和亞馬遜崛起等關鍵趨勢，馬雲還稱其為「最重要的情報來源之一」。

在新的報告中，米克爾有幾項AI洞見值得關注；其中，生成式AI觸及用戶的速度打破歷史紀錄，ChatGPT僅用2個月、17個月就達成1億、8億活躍用戶，其用戶增長曲線在科技史上可謂「前所未有」。

此外，ChatGPT以不到2年的時間累積了約3650億次年度搜尋，但Google花了11年才達成。米克爾認為，這種飛速的崛起突顯了AI工具在全球範圍內被迅速接納的情況。

報告也提到，AI 基礎設施投資飆升，美國蘋果、輝達、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta「六大」科技巨頭，在2024年的資本支出達到2120億美元、年增63%，主要投入AI晶片、數據中心和雲端基礎設施。

米克爾認為，AI正促使創紀錄的投資以滿足需求，即使是晶片創新也在飛速發展，她將此視為是科技業的下一個平台賭注。報告也提到，AI 技術的成本結構正在發生極端變化，建構前沿模型的成本極其昂貴，而使用AI服務的成本正迅速降低。

該報告也強調了開源模型的崛起，DeepSeek、Llama 3 等開源模型的效能逐漸逼近GPT-4，並且完全免費。米克爾指出，開源模型和中國模型正迅速追趕西方的專有AI模型，侵蝕了傳統的護城河。未來企業可以用少數的預算訓練專屬AI，快速培養出業務專家。

值得注意的是，米克爾認為，AI已逼近人類的能力，她稱，到2025年初，原型「GPT-4.5」產生的輸出，高達73%被評估者誤認為是人類書寫。這表明了，我們正接近一個AI可以產生幾乎與人類無異的語言時刻，對教育、媒體和傳播具有重大影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財