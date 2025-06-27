北京耍賤招！WSJ：美中達成協議後 中國仍拖延稀土出口

《華爾街日報》報導，中國相關部門仍在拖延西方公司對申請稀土磁鐵出口的審批程序。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克6月26日受訪表示，美國和中國6月12日在倫敦敲定一項框架協議，讓5月中旬在日內瓦達成的貿易休戰重回正軌，協議內容明訂中國承諾將向美國出口稀土磁鐵。但《華爾街日報》6月27日報導，中國相關部門仍在拖延西方公司對申請稀土磁鐵出口的審批程序，這種情況可能再次引發華盛頓和北京之間的貿易緊張局勢。

西方公司表示，它們收到的磁鐵僅勉強夠工廠使用，而且未來的供應情況幾乎沒有可見度。這些公司的申請要等待中國相關部門審查數週，在某些情況下申請還會被駁回，而用於製造磁鐵的稀土原料的申請則很少獲批。

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西方公司因此擔心，這種短缺可能很快會影響到生產。各家公司對磁鐵的需求非常迫切，每當出口許可證獲批時，它們就選擇昂貴的空運，以防止代價高昂的生產停擺。西方一些製造商正在測試替代方案，希望在沒有這些最強力磁鐵的情況下也能製造產品。

福特汽車負責電池和電動汽車產業規劃的副總裁德雷克（Lisa Drake）本週稍早表示：「現在只能顧到眼前，你不得不一直為供應鏈奔波。」她說，儘管情況有所改善，但稀土磁鐵的稀缺，正迫使福特汽車四處調配，以避免工廠停產。

西方製造商已將這些持續的挑戰視為一個跡象，表明在美國總統川普對中國加徵關稅後，中國於4月份推出的新稀土出口限制措施將繼續存在。這與白宮的說法相悖，白宮方面曾稱稀土磁鐵的流通將恢復正常。

但《華爾街日報》先前報導，中國對任何新出口許可證只設置了6個月的有效期限，而且在出口許可證的申請中，中國有關部門要求西方公司提供敏感細節，例如其磁鐵購買方的聯繫資訊，甚至還包括其磁鐵如何集成到電機等部件中的設計。

Benchmark Mineral Intelligence的稀土分析師慕克吉（Neha Mukherjee）指出：「是的，出口限制在紙面上已經暫停。然而實際情況完全不同。出口許可程序受到官僚主義拖沓的困擾。」

中國似乎也在試圖阻止西方公司囤貨。據一家中國磁鐵製造商與客戶分享的一份建議書，該製造商已警告那些尋求進口超過常規數量磁鐵的客戶，他們可能需要向中國政府官員解釋此類大額訂單背後的「商業原因」。

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