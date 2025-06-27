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焦點股》鼎炫-KY：宣布收購中企 股價奔漲停

2025/06/27 11:30

鼎炫昨日公告收購複合功能性材料廠商德佑新材。圖為總經理傅秀月。（擷取自證交所串流平台）鼎炫昨日公告收購複合功能性材料廠商德佑新材。圖為總經理傅秀月。（擷取自證交所串流平台）

〔記者歐宇祥／台北報導〕衡器暨EMI材料廠商鼎炫-KY（8499）昨日重訊公告，將收購中國複合功能性材料廠商德佑新材70%股權，拓展新能源與消費電子市場，帶動鼎炫-KY今日股價跳空開高，直奔漲停價173.5元、上漲15.5元，近10時45分，成交量為96張，漲停委買張數為821張。

鼎炫昨日公告，為長期業務考量，將透過子公司隆揚收購德佑新材實收資本額70%股權，收購金額為7.7億人民幣（約新台幣31.57億），並預計在2025年至2027年收購剩餘30%，未來德佑新材將成為全資子公司。根據公告，被收購方承諾德佑新材今明後年這三年合計獲利不低於新台幣近13億元，而鼎炫-KY目前股本僅為4.1億元，等於未來三年將貢獻鼎炫-KY獲利超過三個股本。

鼎炫說明，未來也預計透過雙方在中國、越南、泰國的生產基地整合供應鏈，以降低原物料、設備成本，達到營運綜效；而三大法人對鼎炫的著墨一直不多，昨日外資賣超6張、自營商賣超5張，三大法人合計賣超11張。

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