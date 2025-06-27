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威力彩頭獎得主買法曝光 花800元包牌抱走1注頭獎、7注2獎

2025/06/27 10:58

昨晚威力彩頭獎開出，台彩表示，中獎人花800元包牌，就抱走1注頭獎及7注2獎。（記者鄭琪芳攝）昨晚威力彩頭獎開出，台彩表示，中獎人花800元包牌，就抱走1注頭獎及7注2獎。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚（26日）威力彩頭獎1注中獎，獨得獎金17.38億元。台灣彩券公司表示，根據系統資料顯示，威力彩頭獎得主只花800元包牌，結果8注全部中大獎，除了抱走頭獎17.38億元，同時囊括7注貳獎（每注獎金214萬元），總中獎金額為17.53億元，扣稅後實領約14億元。

台彩也說明威力彩頭獎中獎人選號方式，第一區6個號碼部分自選、部分電選，第二區則包牌8個號碼，共花費800元，結果幸運獲得頭獎，也囊括7注貳獎；因此，昨晚開出威力彩頭獎的台中市西區民生路511號「期期發彩券行」，也同時開出7注2獎，總中獎金額高達17.53億元。

另外，台彩表示，大樂透自5月20日起實施端午加碼，加開100組100萬元，今晚（27日）頭獎獎金上看2.3億元，且加碼100萬獎項還有7組，一張大樂透可有兩次的對獎機會，想要雙重中獎的民眾可以包牌購買，增加中獎機率。

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