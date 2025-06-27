測試大廠欣銓包7場「造山者」 鼓勵員工繼續為台灣半導體業努力

測試大廠欣銓包7場「造山者」紀錄片，招待員工及家屬觀賞，董事長盧志遠夫婦也前往觀賞其中一場。（欣銓提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣半導體歷史紀錄片「造山者」自6月13日上映以來，持續熱映，企業與個人包場不斷，連台積電創辦人張忠謀夫婦昨晚也去信義威秀看一般場次，半導體業測試大廠欣銓（3264）近一星期也在竹北百老匯影城包7場，招待千餘名員工、眷屬等觀賞，響應熱烈。

欣銓於從6月20日至26日、也就是從上週週五到昨晚，陸續在竹北百老匯影城包7場「造山者」，包括可容納1百人小廳與2百多人的大廳，讓員工選擇方便時間帶著家屬前往觀賞，公司還貼心招待每人一份爆米花及一杯飲料，享受看影片的休閒樂趣，累計共有1千多人觀看。

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欣銓董事長盧志遠表示，公司包場的動機就是希望大家、尤其是年輕人及不那麼理解這段歷史的員工家屬等，能深入且認識到當年當國家前途在風雨飄搖中，仍然有一些面對幾乎不可能成功的老中青各輩們，宛如揹著國旗，以愚公造山的精神奮起拼進步。

他說，在世人都以為不可為而為，經由累積等待天時地利人和，竟真能等到各方默默匯集，終至水到渠成，竟成護國群山，這段天道酬勤，上帝見憐與賜福的過程，面對現今地緣政治等不同的挑戰，透過包場觀賞紀錄片，希望鼓舞大家繼續加油，努力走下去。

其實，盧志遠也是紀錄片的「主角群」之一。他曾公開分享1989年，他在張忠謀延攬下，從美國最先進的研發機構貝爾實驗室回臺灣，到工研院帶領次微米科技專案計畫，此計畫歷時5年，研發預算達70億元，以DRAM/SRAM為載具要追平世界尖端的IC技術，領先示範並驅動全國第一座8吋晶圓量產工廠的實現。

盧志遠說，當時他僅39歲，屬下研究團隊，工程人員幾乎全是本土的年輕新生菜鳥，但他們士氣如虹，信心十足，日以繼夜，「吃苦當進補」，「小牛不識虎，偏向虎山行」，真是一段最美好日子，為國家經建奮鬥而以犧牲作享受的難忘歲月。

盧志遠的弟弟盧超群當時也辭去IBM經理的工作，組了一個精英IC設計團隊返台助陣，成為他們一個分項計畫中的領導人。他們竟在4年半就完成計畫目標，還退還給政府5億元的經費，後來政府公開招標，成立並授權技術給民間世界先進積體電路公司，以自主獨立的技術，投身DRAM產業。

盧志遠回憶，他們技術及工程團隊333人，全部被工研院資遣後，再移轉到世界先進，這在當時真是一個大創業的獨角獸，造成成功的因素太多，他自己的努力只是其中一個絕對的必要條件，還不夠形成充分的條件。

盧志遠表示，世界先進因此具有自主量產的技術水準，成軍兩年便大賺了數十億元。但不幸的是，1997年遭逢世界記憶體IC大崩盤，數年下來，日本DRAM廠大概10家倒閉7、8家，世界先進也難免困境，於是董事會決定放棄自主DRAM，轉型晶圓代工產業。

盧志遠心有所感地說，「這對我們是空前挫折」，他記得當時世界先進董事長張忠謀說：「董事長與同仁只好抱頭痛哭！」，這像是天崩地裂，但這也是一個創業契機。

他指出，「上帝對你關閉了一個門，可能就是要為你開上另一扇窗」，這就給了他一個適時該走的新方向，該探索的新視野，次微米計劃的成員開枝散葉，在業界遍地開花，世界先進也轉型晶圓代工而獲重生，他也創立晶圓測試模式的欣銓科技，並得以參與旺宏電子的非揮發性記憶體的技術深耕與經營成長。

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