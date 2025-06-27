華銀首家啟動開放銀行第3階段 搶先上線台幣轉帳交易服務

華銀首家啟動開放銀行第三階段，搶先上線台幣轉帳交易服務（華銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕

開放銀行邁向「做得到」里程碑！華南銀行於6月25日獲金管會核准後，領先業者，成為首家開辦「開放銀行第3階段業務」的銀行。並與集保結算所合作，正式上線台幣轉帳功能，進一步推動開放金融從資訊查詢走向實質交易，打造創新數位金融新樣貌。

華銀在開放銀行第1階段、第2階段皆為領先上線銀行，此次再度攜手集保結算所推動「交易面資訊-台幣轉帳服務」。華銀表示，過去買賣股票之資金在不同銀行帳戶調度，需透過各銀行行動銀行 APP 轉帳之流程，如今可透過雙方共同建構的「集保e 手掌握APP」進行即時台幣轉帳，完成股款交割，提升資金靈活性與便利性。

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此次服務上線也象徵開放銀行從「查得到」正式邁向「做得到」，開啟數據即服務（Data as a Service）與交易即服務（Transaction as a Service）並行的新階段。

開放銀行（Open Banking）作為全球數位金融創新的關鍵引擎，正引領金融服務邁向高度連結、開放與智慧的時代。歐盟自實施 PSD2 以來，加速推動跨機構合作與多元金融應用普及，成為國際開放銀行發展的重要場域。金管會自 2020 年持續推動開放銀行業務，積極接軌國際趨勢，今年邁入涵蓋「交易面資訊」的關鍵階段，亦是整體政策的最後一塊拼圖，象徵開放金融由資料揭露躍升至實質互動，持續驅動金融創新與服務優化。

華銀表示，未來將持續深化開放金融生態與API應用場景，依據市場需求擴充交易功能，預計陸續開放新台幣、外幣定存等多元金融服務。同時，也將攜手特色商家與生活服務業者，打造涵蓋食、衣、住、行的數位金融應用，讓金融服務真正融入消費者日常生活，發展以使用者為核心的開放生態系。

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