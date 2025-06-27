北京刺激效果甚微 中國工業利潤暴跌9.1％

中國5月工業利潤年減9.1％，創近7個月最大跌幅。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國5月工業利潤年減9.1％，再次顯示北京的刺激措施在提升企業獲利能力方面的成效甚微。

《CNBC》報導，工業利潤是衡量中國工廠、礦場、公用事業財務狀況的關鍵指標，5月年減9.1％，這是自去年10月工業利潤跌10％以來，最大的單月降幅。數據顯示，2025年前5個月，工業累積利潤年減1.1％。

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去年9月，中國工業利潤暴跌27％，降幅令人震驚，促使北京加強刺激力道，試圖扭轉企業獲利下滑的局面。

到目前為止，中國上（5）月的經濟數據好壞參半，由於政府補貼有助於刺激消費，零售銷售年增6.4％，創2023年底以來最快成長，但工業生產和固定資產投資均不如預期。

經濟學家表示，中國當局可能會暫停採取更多刺激措施，直到出現更深層的經濟壓力跡象。

摩根士丹利（Morgan Stanley）首席中國經濟學家邢自強（Robin Xing）在報告中表示，中國GDP目前預估可達5％，上半年成長5.2％，高於官方設定的5％目標。這可能會降低北京在7月即將舉行的政治局會議上加強刺激的急迫性。

不過，邢自強隨後警告，下半年中國經濟成長可能會放緩，主因是持續的通貨緊縮壓力、前期出口的回流以及關稅對於中國向美國直接出口的影響。

儘管美國關稅政策反覆無常，但由於對東南亞和歐盟國家的出口激增，中國今年的出口仍然強勁。5月中國出口年增4.8％，其中對美國的出口較去年同期大跌34.5％。

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