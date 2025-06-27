航海王殞落！中東油輪運價大慘跌 直接崩回戰前水準

隨著中東風險減退，油輪租船行情顯著回落。油輪示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中東風險減退，油輪租船行情顯著回落，中東原油運往亞洲的運費週四（26日）大幅下跌，根據位於倫敦的波羅的海交易所（Baltic Exchange）數據，租船費率暴跌17%，世界油船費率表（Worldscale）來到55.5點，折合每桶原油的運費大約只剩 1.60 美元（約46.8元新台幣），創下近期新低。

《彭博》報導，Fearnley 證券分析師迪比瓦德（Fredrik Dybwad）表示：「風險溢價已經消退，目前船舶供給充足，加上季節性需求回落，運費應該會回落到較低水準。」

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就在2週之前，由於市場擔心伊朗可能干擾經過和荷姆茲海峽的海運交通，導致運價飆升。不過目前以色列和伊朗已達成停火協議，這不僅壓低油價，也降低了進入該區域船隻所面臨的風險。

聯合海事資訊中心（JIMI）週四指出，過去 48 小時內荷姆茲海峽未再出現敵對行動，航運流量已恢復至正常水準。該中心在公告中表示：「若能維持一段時間的平靜並鞏固停火協議，阿拉伯灣的海事緊張局勢將可穩定下來。」

Evercore ISI 資深董事總經理查普爾（Jonathan Chappell）表示：「現在市場對伊朗封鎖荷姆茲海峽的憂慮已經消退，船隻運行恢復順暢，風險溢價也被移除，運費正在明顯回落。」

根據波羅的海交易所數據，目前業界指標航線「沙烏地阿拉伯至中國」，油輪每日收益為3萬5281美元（約103萬元新台幣），而在週一時還接近7萬6000美元（約222萬元新台幣）。

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