日圓見「0.2042」新低價！換10萬台幣2個月多吃61碗拉麵（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受聯準會降息預期升溫，美元指數走勢疲弱，而亞幣則強勢走升，其中又以新台幣升勢最狂，週五直接升破29元關卡，觸及28.956元，台銀日圓現鈔賣出價在今日見「0.2042」掛牌價新低價，與4月22日0.2336換算，10萬台幣可以多換6.16萬日圓，或多吃61碗拉麵。

受聯準會降息預期升溫，美元指數走勢疲弱，雖然今天指數小幅回升，但仍處於97.27相對低檔區，在美元走勢不振，非美貨幣抬頭，其中又以新台幣升勢最猛，今早盤直接升破29元整數關卡，觸及28.95元，升值2.15角，創2022年4月8日來新高。

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受台幣狂升影響，台銀日圓現鈔走貶，從開盤1日圓兌0.2047元一路貶，觸及0.2042元。

以今匯率來算，換10萬台幣，可換到48萬9715日圓，相較於今年4月22日高點，台銀日圓現鈔賣出為0.2336，只能換到42萬8082日圓，今可多換6萬1633日圓，或多吃61碗拉麵。

匯銀人士指出，在台幣升破29關卡，再見28字頭，短線看升壓力增大，建議哈日族在換匯上，宜採分批換匯，才能換到相對低點的日圓。

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