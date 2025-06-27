00713、00929聯手橫掃榜單！這檔金融最吃香 投信本週買超逾43萬張

00713、00929聯手橫掃榜單！凱基金最吃香，投信本週買超逾43萬張。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（27日）在三大法人買超206.77億元下，指數上漲87點，而投信也由賣轉買，買超25.83億元，由於多檔ETF同時進入換股期，其新兵或增持股則成為投信買超對象，而今前10大買超，全部皆為換股進入尾聲00713的成份股，不過，其中，有3檔則同為00929的新兵，而今買超最多則依舊是00713老將凱基金，不僅本週天天霸榜，本週買超高達43.13萬張，成為本週投信的最愛。

雖然投信狂掃凱基金，但外資趁機大吃豆腐，瘋狂倒貨，以致股價來回震盪，今終場下跌1.83%，收16.1元。

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至於前10大買超中，同列00713與00929成分股則是仁寶、文曄與矽格。

投信週五前10大買超個股，依序為凱基金（2883）4萬5769張、國泰金（2882）4萬1117張、第一金（2892）2萬4831張、文曄（3036）2萬1343張、仁寶（2324）1萬4342張、華航（2610）1萬1834張、玉山金（2884）1萬296張、元大金（2885）7024張、寶成（9904）6196張、矽格（6257）3967張。

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