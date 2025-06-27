晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

00713、00929聯手橫掃榜單！這檔金融最吃香 投信本週買超逾43萬張

2025/06/27 15:52

00713、00929聯手橫掃榜單！凱基金最吃香，投信本週買超逾43萬張。（業者提供）00713、00929聯手橫掃榜單！凱基金最吃香，投信本週買超逾43萬張。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週五（27日）在三大法人買超206.77億元下，指數上漲87點，而投信也由賣轉買，買超25.83億元，由於多檔ETF同時進入換股期，其新兵或增持股則成為投信買超對象，而今前10大買超，全部皆為換股進入尾聲00713的成份股，不過，其中，有3檔則同為00929的新兵，而今買超最多則依舊是00713老將凱基金，不僅本週天天霸榜，本週買超高達43.13萬張，成為本週投信的最愛。

雖然投信狂掃凱基金，但外資趁機大吃豆腐，瘋狂倒貨，以致股價來回震盪，今終場下跌1.83%，收16.1元。

至於前10大買超中，同列00713與00929成分股則是仁寶、文曄與矽格。

投信週五前10大買超個股，依序為凱基金（2883）4萬5769張、國泰金（2882）4萬1117張、第一金（2892）2萬4831張、文曄（3036）2萬1343張、仁寶（2324）1萬4342張、華航（2610）1萬1834張、玉山金（2884）1萬296張、元大金（2885）7024張、寶成（9904）6196張、矽格（6257）3967張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財