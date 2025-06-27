台灣知名科技大廠撐不住了！「負債逾10億」宣告破產

上市公司光罩（2338）旗下子公司群豐科技聲請宣告破產。台股示意圖。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕上市公司光罩（2338）近日代其子公司群豐科技發布重大訊息，指出旗下子公司群豐科技，因資產無法負擔高達10億5793萬元新台幣的負債，已向苗栗地方法院聲請宣告破產，消息震撼半導體業界。

群豐科技官網公告，該公司已於6月13日解散股東會，並且提醒債權人自破產公告起3個月內，檢附債權憑證向公司選任的清算人申報債權，逾期未申報者不列入清算範圍。

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根據公開資訊觀測站，光罩24日發布重訊指出，群豐公司主要從事Micro SD及Nand Flash封裝業務，因產業競爭激烈及公司技術資源集中等因素，導致公司持續虧損，近年受產業景氣不佳及消費性SSD和記憶體需求低迷影響，虧損持續擴大。

群豐公司前於今年6月13日股東常會通過公司解散案，經清算人檢查公司財產情形，因公司資產不足以清償全部債務，故向法院聲請宣告破產。

對於子公司破產對母公司的影響，光罩表示，由於群豐科技原本就是納入合併財務報表的子公司，相關的轉投資及債權損失已全數反映在合併財報中，因此群豐科技的破產聲請不會對光罩的合併財務報表造成重大影響。

26日光罩再指出，群豐公司股東會日前決議解散，經清算人檢查群豐公司財產情形， 因資產不足以清償全部債務，故向法院聲請宣告破產。

經評估後，即便群豐資產得以變現，所得金額仍然顯不足以清償本公司及其他關係人之債權，為俾本公司 資金募集計畫之推進，本公司董事會決議拋棄對群豐公司之資金貸與債權新台幣 8300萬元。

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