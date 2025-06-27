美夏季駕車潮點燃需求！國際油價應聲上漲

國際油價週四（26日）小幅上揚。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（26日）小幅上揚，因夏季駕車旺季帶動美國原油庫存下滑、需求回升，同時中東供應風險的擔憂緩解，抵銷了部分漲幅。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲32美分，或0.49%，收每桶65.24美元。

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布蘭特原油期貨上漲5美分，或0.07%，收每桶67.73美元。

2大原油期貨在週三（25日）皆上漲近1%，扭轉了本週稍早的跌勢，主要受到美國需求保持強勁的數據支撐。不過布蘭特原油期貨仍低於6月12日的收盤價69.36美元，即以色列對伊朗發動空襲的前一天。

澳新銀行（ANZ）分析師指出，美國駕車季起初進展緩慢，但目前需求已顯著升溫。Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場正開始消化原油庫存突然變得極為緊張的現實。」

根據美國能源資訊署（EIA）週三公布的數據，至6月20日當週，美國原油與燃料庫存下降，反映煉油活動與需求增加。EIA表示，原油庫存減少580萬桶，遠超過路透調查分析師預估的79.7萬桶降幅。

美元指數跌至3年來的最低點，這也對油價構成了支撐。有消息指出，美國總統川普計劃提前公布下一任聯準會主席，推升市場對美國降息的預期。

然而，中東供應風險緩和的跡象，也部分抵銷了油價漲勢。在週四油市收盤前不久，以色列總理納坦雅胡表示，以伊戰爭的結果帶來了和平契機，以色列不能錯失這樣的機會。

川普則稱，對伊朗與以色列之間迅速結束戰爭表示讚賞，並指出美國下週與伊朗官員的會談中，將可能尋求德黑蘭承諾終止其核計劃。川普週三還表示，美國對伊朗仍維持最大壓力，包括限制其石油出口，但他也暗示可能會放鬆力道，以幫助伊朗重建。

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