晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美夏季駕車潮點燃需求！國際油價應聲上漲

2025/06/27 09:00

國際油價週四（26日）小幅上揚。（法新社）國際油價週四（26日）小幅上揚。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（26日）小幅上揚，因夏季駕車旺季帶動美國原油庫存下滑、需求回升，同時中東供應風險的擔憂緩解，抵銷了部分漲幅。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲32美分，或0.49%，收每桶65.24美元。

布蘭特原油期貨上漲5美分，或0.07%，收每桶67.73美元。

2大原油期貨在週三（25日）皆上漲近1%，扭轉了本週稍早的跌勢，主要受到美國需求保持強勁的數據支撐。不過布蘭特原油期貨仍低於6月12日的收盤價69.36美元，即以色列對伊朗發動空襲的前一天。

澳新銀行（ANZ）分析師指出，美國駕車季起初進展緩慢，但目前需求已顯著升溫。Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「市場正開始消化原油庫存突然變得極為緊張的現實。」

根據美國能源資訊署（EIA）週三公布的數據，至6月20日當週，美國原油與燃料庫存下降，反映煉油活動與需求增加。EIA表示，原油庫存減少580萬桶，遠超過路透調查分析師預估的79.7萬桶降幅。

美元指數跌至3年來的最低點，這也對油價構成了支撐。有消息指出，美國總統川普計劃提前公布下一任聯準會主席，推升市場對美國降息的預期。

然而，中東供應風險緩和的跡象，也部分抵銷了油價漲勢。在週四油市收盤前不久，以色列總理納坦雅胡表示，以伊戰爭的結果帶來了和平契機，以色列不能錯失這樣的機會。

川普則稱，對伊朗與以色列之間迅速結束戰爭表示讚賞，並指出美國下週與伊朗官員的會談中，將可能尋求德黑蘭承諾終止其核計劃。川普週三還表示，美國對伊朗仍維持最大壓力，包括限制其石油出口，但他也暗示可能會放鬆力道，以幫助伊朗重建。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財