黃金漲幅不大？但這「2貴金屬」狂飆漲登高點

週四（26日）黃金價格無太大波動。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中東地區的地域政治緊張減緩，加上聯準會（Fed）的利率路徑仍充滿不確定性，週四（26日）黃金價格無太大波動，但鈀金大漲創2024年10月31日以來最高點，鉑金價格則大幅上漲，接近2014年9月高峰。

《路透》報導，美國黃金期貨收盤上漲0.2%至3348美元；現貨黃金持平於每盎司3333美元。

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High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說：「由於中東局勢趨緩，黃金過去幾天以來都下跌，而市場迫切期待的降息，因為川普時代的關稅可能推升通膨，遲遲沒有到來。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）警告，目前很難得知加稅是否會推升美國的通膨。

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）說，若美國總統川普提早任命Fed主席鮑爾（Jerome Powell）的繼任人選，對貨幣政策也不會造成來自央行外部的影響。

市場目前預期今年將降息2碼，從9月開始。

此外週四的數據顯示，美國第1季經濟萎縮幅度比初估數值大，反映消費支出疲軟，這是關稅扭曲的結果。

投資人焦點轉向週五將公布的核心個人消費支出（PCE）物價指數，這是Fed偏好的通膨指標。

其他貴金屬部分，白銀上漲近1%至36.63美元，為6月18日以來最高稅準；鈀金上漲逾8%至1136.68美元，創2024年10月31日以來最高點；鉑金上漲5.1%至1423.26美元，接近2014年9月高峰。

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