不再對伊朗極度施壓？川普連日暗示開放伊朗出口石油

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）近日暗示，他可能正準備放鬆對伊朗的「極度施壓」，包括鬆口開放伊朗石油出口，此舉可能會削弱川普自首個任期以來的核心政策，並引發鷹派人士的恐慌，他們認為現在應該是加強而非減輕對伊朗施壓的時候。

《彭博》報導，川普日前稱，美國空襲行動「徹底摧毀」了伊朗核設施，就在幾天後，川普在社群媒體上發文表示，「中國現在可以繼續從伊朗購買石油」。這與川普5月稱「必須立即停止所有對伊朗石油、石化產品購買」的立場截然不同。

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本週於荷蘭舉行的北約峰會上，川普表示，伊朗需要資金來重建國家，「如果他們要賣石油，那就賣石油吧」，這番發言明顯牴觸美政府為徹底打壓伊朗石油出口而實施的一系列政策。

川普宣佈，伊朗和以色列在近2週的衝突後同意停火，不久後，他就發佈了這篇貼文，此舉令石油交易員和一些政府官員感到困惑。同時也再次提醒川普的盟友和敵人，他的政策轉變是多麼地突然。

華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）伊朗計劃主任塔勒布魯（Behnam Ben Taleblu）指出，如果說需要施加最大壓力的時機點，那就是現在，就在打擊行動即將結束時。多年來，該基金會一直積極倡導對伊朗實施更嚴厲的經濟限制。

塔勒布魯表示，華府需要制定一項策略，限制他們的可能資源和收入，確保他們無法好好的重建。

川普在退出歐巴馬政府於2015年與伊朗達成的和協議後，在首個任期採取了更嚴格的政策。第2屆政府上任幾週後，川普透過1份國家安全備忘錄恢復了這項政策，這導致一系列針對伊朗石油供應以及供應鏈的新制裁。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）中東地緣經濟主管埃凡迪亞里（Dina Esfandiary）表示，川普現在可能正在考慮與伊朗進行下一輪談判，並將解除制裁作為「誘餌」，相關言論應該是為了放鬆制裁和「極度施壓」本身奠定基礎。

部份人士點出，川普的發言關鍵在於「放鬆對中國石油採購的限制」，儘管由於美國的制裁力道擴大和需求疲軟，伊朗對中國的石油出口有所放緩，但第3方數據顯示，中國仍是伊油最大消費國。為規避制裁，一些伊朗石油進口被偽裝成來自馬來西亞等其他國家的石油。

哈德遜研究所（Hudson Institute）中東和平與安全中心資深研究員里布亞（Zineb Riboua）則提到，川普的發言並不代表政策轉變，而是向能源市場發出訊號，以防止價格飆升。里布亞直言，川普是一個難以捉摸的人物，中國人和伊朗人都清楚，這並不代表他在討好他們。

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