特斯拉又1名高層走人！馬斯克親信阿夫沙爾已離職（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉又1名高層離職，彭博報導，據知情人士透露，馬斯克親信之一阿夫沙爾（Omead Afshar）已經離開了公司，這是這家電動汽車製造商在動蕩時期的最新高層離職。

知情人士說，最近幾天，離職的消息在一些員工內部流傳，他們要求不透露姓名，討論內部資訊。其中兩名知情人士說，阿夫沙爾的名字似乎不再出現在內部目錄中。這一變化的原因和他的未來計劃尚不清楚。

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Afshar、馬斯克和特斯拉沒有立即回應置評請求。

Afshar曾在CEO辦公室工作，去年被提拔負責監督北美和歐洲的銷售和製造業務。這些市場最近已成為這家汽車製造商的特殊痛點，由於競爭加劇，以及消費者對馬斯克在美國總統川普政府中的角色的強烈反對，銷量暴跌。

這標誌著最近幾週1位著名的特斯拉領導者的最新離職。特斯拉Optimus 人形機器人專案的工程主管科瓦奇 （Milan Kovac）辭職，理由是希望花更多時間陪伴家人。

據知情人士透露，在LinkedIn上被列為北美人力資源總監費魯阿（Jenna Ferrua）也已離開特斯拉，似乎不再出現在公司目錄中。

人事變動標誌著特斯拉動蕩的1年，特斯拉的股價暴跌了約19%，而對其電動汽車的需求已經減弱，馬斯克在華盛頓度過了一段時間。現馬斯特正試圖將公司重新定位於人工智慧、機器人和自動駕駛汽車，最近在奧斯汀推出了特斯拉承諾已久的少量自動駕駛計程車。

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