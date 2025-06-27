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中國入侵台灣 英國半導體也將遭殃 ! 劍橋報告全面解析

2025/06/27 13:33

劍橋分析師稱，如果中國入侵台灣，英國半導體供應也將面臨風險。（路透資料照）劍橋分析師稱，如果中國入侵台灣，英國半導體供應也將面臨風險。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣是全球半導體產業鏈「命門」，對於中國是否「武統」，將牽動全球晶片產業鏈的供應生態。對此， 劍橋市場分析師出具一份最新報告指出，中國若介入台灣將導致晶片供應短缺，屆時對於以高端科技為戰略核心的英國而言，取得先進晶片將面臨重大風險，因為英國半導體行業主要涉及設計和研究、而非製造。

據報導，該報告引述IDTechEx 技術分析師張玉漢博士在《戰略矽片：地緣政治如何改變半導體投資方向》一文稱，台灣在半導體製造領域的核心地位，台積電（TSMC） 生產了全球絕大多數最先進的矽晶片，現已成為地緣政治的弱點。

隨著中國入侵台灣的可能性開始顯現，各國正在重新轉移其半導體投資，並掀起了一波大規模的回流浪潮。

劍橋市場分析團隊指出，僅美國地區在這兩年就有超過4800億美元（約新台幣13.8兆元）的半導體相關投資。主要貢獻者包括德州儀器600億美元（約新台幣1.72兆元）、美光科技2000億美元（約新台幣5.76兆元）、格羅方德160億美元（約新台幣4610億元）、台積電1650億美元（約新台幣4.75兆元）和三星400億美元（約新台幣1.15兆元），其中許多公司獲得了《晶片法案》的補貼。

這些專案的策略定位是開發先進矽片節點、高頻寬記憶體（HBM）、先進半導體封裝和矽光子技術等，對人工智慧時代而言，是至關重要的技術能力。

在歐洲，也正重建自主製造的能力，透過《歐盟晶片法案》催化當地的半導體生態系統。至於日本，台積電熊本晶圓廠已投產，第二座更先進的晶圓廠也準備動工。而南韓政府也大力支持國內企業持續擴大其HBM和邏輯晶片的生產。

該分析指出，英國半導體產業為英國經濟年貢獻約96億英鎊（約新台幣3796.5億元）。但該產業主要涉及半導體設計和研究、而非製造。

在英國半導體行業中，最具代表性的企業是Arm，在全球架構設計領域具舉足輕重地位，但缺乏先進製造能力與完善產線。根據英國國會研究報告，英國僅佔全球晶片銷售約0.5%，約有25家專門晶片製造商，但多屬特殊應用定位，難以應對大規模先進半導體生產需求。

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