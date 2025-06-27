誰是新一波AI贏家？瑞銀：值得買只有輝達等3巨頭

瑞銀表示，現值得買的AI股，只有輝達等3巨頭（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）需求在3大支柱下，迎來新商機，瑞銀表示，在ChatGPT的流行，企業不斷推出AI產品、OpenAI Meta等巨頭對訓練新模型的需求增加，以及企業AI產品的構建和維護，在3大需求支柱下，輝達、博通和美光將繼續大獲全勝。

CNBC報導，瑞銀在週四發佈1份報告中指出，在ChatGPT的流行，以及Meta、Google和Amazon的各種產品，不斷推出的背景下，對訓練新模型的需求，和消費者推理工作負載的增長，應該會在未來幾年維持GPU需求。

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而輝達、博通和美光將是AI需求增加下，最大贏家。

瑞銀指出，輝達執行長黃仁勳在週三年度股東會上表示，輝達“很久以前就不再認為自己是1家晶圓公司，並補充說它現在“正在努力實現數十億個機器人、數億輛自動駕駛汽車和數十萬個機器人工廠可以由英偉達技術提供支援。

受此激勵，輝達股價刷新天價，市值高達3.8兆美元，再次成為全球市值王，今年上漲了16%。

而電腦和網路需求的關鍵一級受益者博通，今年來也漲了16%，滙豐銀行將其評級從持有上調至買入。滙銀分析師表示，先前我們不太看好，因為我們希望看到對ASIC客戶管道更好可見性出現，我們還擔心蘋果在無線領域的市佔流失，以及VMware可能放緩。

如今，我們看好博通在ASIC項目可見性的提高以及平均售價定價能力，其ASIC收入將大大超過市場預期，因此，將目標調為400美元，以週四收盤價270.17美元，潛在上漲空間為48.05%。

至於今年來股價飆升47%的美光，週三公佈了第3財季的獲利和收入超出預期。美光還預測，當期營收約為107億美元（約新台幣3101億元），比1年前的77.5億美元（約新台幣2246億元）高出約38%。財報公佈後，華爾街的許多分析師堅持認為，這種勢頭可能會持續下去。

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