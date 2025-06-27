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「7月大災難」預言瘋傳 ! 日本「這地」飯店證實：台灣旅客狂退房

2025/06/27 11:00

日本漫畫《我所看見的未來》預言，日本7月5日將有大地震，引發部分觀光地區飯店湧現退訂潮。（取自網路）日本漫畫《我所看見的未來》預言，日本7月5日將有大地震，引發部分觀光地區飯店湧現退訂潮。（取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本南部的鹿兒島縣在過去5天已發生超過400次有感地震，茨城縣今（27日）上午近9點時也發生規模4.4地震，連東京也有感，顯示日本近期地震活動頻繁。據報導，隨著龍樹諒7月5日末日預言日將到來，日本觀光重鎮金澤市傳出多家飯店接到台灣旅行社大量退訂通知，尤其是預言裡提到的7月5日前後，飯店退房率特別密集，讓當地業者頗為憂慮。

據日本石川縣政府透露，當地觀光重鎮金澤市已有飯店接到台灣旅行社大量退訂通知，尤其是預言裡提到的7月5日前後退房率特別密集，讓業者頗為憂慮。

日媒《北國新聞》報導，金澤市的全日空皇冠假日飯店指出，已接獲台灣旅行社通知，取消原定7月2日至5日的所有團體訂房。在「預言日」過後的6日和8日仍有訂房，顯示這個災難預言對當地觀光已經造成明顯影響。

該飯店直言，原本每日平均有30位台灣旅客預約，週末住房率可達80-90%，但7月5日的住房率僅約五成，遠低於平時水準。

據石川縣政府統計，2024年在該縣住宿的外國旅客中，台灣佔18%、居首位，香港3%排名第9。受大地震預言影響，除了日本觀光地區飯店住房被退訂，7月初台北飛日本機票價格最多降幅達27％。

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