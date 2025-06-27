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盧特尼克：美中已簽貿易休戰協議 「這10國」兩週內達成

2025/06/27 08:24

美國商務部長盧特尼克。（彭博）美國商務部長盧特尼克。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週四（26日）表示，美國和中國雙方已正式敲定上個月在日內瓦達成的貿易諒解，該協議已於2天前簽署並敲定，但他並未提供協議內容的具體細節。盧特尼克還補充指出，白宮即將與10個主要貿易夥伴達成協議。

《彭博》報導，盧特尼克週四接受採訪時，做了上述表示，他並指出，內容明訂雙方在貿易談判中達成的條款，包括中國承諾將向美國出口稀土元素，這些稀土被廣泛應用於風力發電機與噴射機等產品上。

盧特尼克說：「他們（中國）會向我們（美國）出口稀土，一旦他們這麼做，我們就會撤除我們的反制措施。」美方的反制措施包括限制乙烷、晶片軟體及噴射引擎材料等的出口。在該協議達成之際，美國正採取措施放鬆乙烷出口，本週稍早已告知能源企業，可將乙烷裝船運往中國，但未經授權不得卸貨。

盧特尼克也向《彭博電視台》（Bloomberg Television ）表示，美國總統川普準備在未來2週內敲定一系列貿易協議，以因應他訂下的 7 月 9 日期限，該期限將決定是否恢復他在4月暫停的高額關稅。

盧特尼克說：「我們會先處理最重要的10個貿易協議，並將其歸入適當類別，接下來其他國家將依序跟進。」

盧特尼克沒有具體說明哪些國家將成為首批貿易協定的一部分，但川普週四稍早曾暗示美國即將與印度達成協議。

川普曾表示，如果來不及談成，就會直接發信給這些國家，告訴他們美國的貿易條件。盧特尼克補充說，7 月 9 日當天，各國會被歸類到「適當的類別」。川普也可能給更多時間繼續談。

盧特尼克說：「有達成協議的國家就會列入協議名單，其餘仍在談判中的國家，將收到我們的回應，並被納入對應方案中。」、「若有國家希望進一步協商，我們也歡迎，但關稅稅率將會先行設定，接下來就會照著新規進行。」

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