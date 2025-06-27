別怕AI搶工作！史丹佛講師教你「5大心法」逆轉勝

西格爾觀察到最能成功因應AI浪潮的專業人士，有以下5個關鍵習慣。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕史丹佛大學商學院管理學講師西格爾（Robert Siegel）指出，人工智慧（AI）的迅速發展正在重塑各行各業、重新定義工作角色，也讓「適應力」變得比以往任何時候都更加關鍵。他認為，AI時代的關鍵在於「持續學習、快速適應與強化人際關係」，強調重點不是AI是否會影響你的職涯，而是你該如何因應它。

《CNBC》報導，西格爾表示，在他研究超過 400 位來自全球各地的領導者之後，他觀察到最能成功因應AI浪潮的專業人士，有以下5個關鍵習慣，主要是仰賴的持續學習、靈活應變與良好的人際關係經營。

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1. 成為終身學習者：西格爾指出，在不確定中仍能打造出亮眼職涯的人，往往都是主動學習、積極汲取新知與技能的人。他建議，多與不同世代、背景的同事互動，甚至修習與AI相關的課程，藉此掌握變化趨勢。

2. 兼具堅定與同理心：西格爾指出，AI擅長分析，但缺乏情感理解。領導者應同時展現績效導向與人性關懷，例如在面對員工表現不佳時，先進行開放溝通，而非直接作出人事決策。他認為成功不是選擇野心或善良德其中一個，而是學會兩者兼容。每個人背後的故事不同，處理方式也該因人而異。

3.擁有系統性思維，取代「單一部門」視角：現代職場不再是獨立運作的「孤島」，而是交織成一個產業生態系。成功來自於理解各領域之間如何互相影響，而創新往往來自傳統部門之外。西格爾建議，企業可繪製「影響力地圖」，標示出哪些關鍵角色彼此互相依賴、互有影響，這有助於更清楚地掌握複雜的產業動態。

4.重視關係經營：西格爾認為，最成功的專業人士，都懂得在組織內外建立強大的人脈網絡，從中獲得關鍵洞察，避免盲點。內部的跨部門協作與對外連結，能帶來關鍵見解。無論是工程師與業務、前線員工與管理層之間的對話，或是在外部與產業夥伴、客戶的互動，都有助於發現盲點並強化決策品質。

5.擁抱不斷的變化：西格爾認為，AI革命正在真實上演，與其恐懼，不如視之為進化與成長的機會。面對不斷的變化，就不應該留戀既有的營運模式。Best Buy執行長巴瑞（Corie Barry）曾指出：「你不能愛上今天的商業做法。」那些能長期成功的員工，往往就是能完全拋開舊做法、願意徹底改變的人。

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