晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

別怕AI搶工作！史丹佛講師教你「5大心法」逆轉勝

2025/06/27 11:00

西格爾觀察到最能成功因應AI浪潮的專業人士，有以下5個關鍵習慣。（路透）西格爾觀察到最能成功因應AI浪潮的專業人士，有以下5個關鍵習慣。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕史丹佛大學商學院管理學講師西格爾（Robert Siegel）指出，人工智慧（AI）的迅速發展正在重塑各行各業、重新定義工作角色，也讓「適應力」變得比以往任何時候都更加關鍵。他認為，AI時代的關鍵在於「持續學習、快速適應與強化人際關係」，強調重點不是AI是否會影響你的職涯，而是你該如何因應它。

《CNBC》報導，西格爾表示，在他研究超過 400 位來自全球各地的領導者之後，他觀察到最能成功因應AI浪潮的專業人士，有以下5個關鍵習慣，主要是仰賴的持續學習、靈活應變與良好的人際關係經營。

1. 成為終身學習者：西格爾指出，在不確定中仍能打造出亮眼職涯的人，往往都是主動學習、積極汲取新知與技能的人。他建議，多與不同世代、背景的同事互動，甚至修習與AI相關的課程，藉此掌握變化趨勢。

2. 兼具堅定與同理心：西格爾指出，AI擅長分析，但缺乏情感理解。領導者應同時展現績效導向與人性關懷，例如在面對員工表現不佳時，先進行開放溝通，而非直接作出人事決策。他認為成功不是選擇野心或善良德其中一個，而是學會兩者兼容。每個人背後的故事不同，處理方式也該因人而異。

3.擁有系統性思維，取代「單一部門」視角：現代職場不再是獨立運作的「孤島」，而是交織成一個產業生態系。成功來自於理解各領域之間如何互相影響，而創新往往來自傳統部門之外。西格爾建議，企業可繪製「影響力地圖」，標示出哪些關鍵角色彼此互相依賴、互有影響，這有助於更清楚地掌握複雜的產業動態。

4.重視關係經營：西格爾認為，最成功的專業人士，都懂得在組織內外建立強大的人脈網絡，從中獲得關鍵洞察，避免盲點。內部的跨部門協作與對外連結，能帶來關鍵見解。無論是工程師與業務、前線員工與管理層之間的對話，或是在外部與產業夥伴、客戶的互動，都有助於發現盲點並強化決策品質。

5.擁抱不斷的變化：西格爾認為，AI革命正在真實上演，與其恐懼，不如視之為進化與成長的機會。面對不斷的變化，就不應該留戀既有的營運模式。Best Buy執行長巴瑞（Corie Barry）曾指出：「你不能愛上今天的商業做法。」那些能長期成功的員工，往往就是能完全拋開舊做法、願意徹底改變的人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財