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道瓊上漲404點！輝達續創新高 台積電ADR收紅

2025/06/27 05:49

週四美股上漲。（路透）週四美股上漲。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和伊朗停火，加上一系列經濟指標似乎支持美國聯準會（Fed）今年降息，週四美股收盤走高，道瓊工業指數上漲404.41點，漲幅0.94%，標普500和那斯達克指數分別上漲0.8%、0.97%，距離歷史高點僅一步之遙，費城半導體指數上漲0.88%，台積電ADR揚升0.57%，收在224.01美元。

綜合外媒報導，7月8日是川普「解放日」關稅暫停90天後生效的日子，而7月9日則是歐盟達成協議避免50%關稅的最後期限。白宮發言人卡李威特 （Karoline Leavitt） 表示「截止日期並不重要」，或許可以延長，但這是總統的決定。她的發言淡化了迫在眉睫的7月關稅協議期限，股市漲至盤中高點。

科技巨頭推動週四大盤上漲，其中輝達上漲0.46%，收在155.02美元，創歷史新高，Meta漲2.46%，Alphabet上漲1.71%。輝達股價自4月低點以來飆升近80%，此前市場曾看壞輝達面對中國競爭和人工智慧支出放緩，如今證明是過度擔憂。

以色列和伊朗之間的停火協議目前仍維持，川普週三表示，美國和伊朗官員可能會在下週會晤。油價在飆升後本週暴跌，緩解人們對通膨的擔憂。

道瓊工業指數上漲404.41點或0.94%，收43386.84點。

那斯達克指數上漲194.36點或0.97%，收20167.91點。

S&P 500指數上漲48.86點或0.8%，收6141.02點。

費城半導體指數上漲48.16點或0.88%，收5541.46點。

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