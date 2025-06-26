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有夠旺！台中這家彩券行 同時開出威力彩頭獎及7注2獎

2025/06/26 22:48

台中「期期發彩券行」今晚開出威力彩頭獎1注及2獎7注。（記者鄭琪芳攝）台中「期期發彩券行」今晚開出威力彩頭獎1注及2獎7注。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（26日）威力彩頭獎終於開出，頭獎1注中獎，獨得獎金17.38億元，這是公益彩券第5屆以來單注頭獎金額次高，獎落台中市西區民生路511號「期期發彩券行」，而這家彩券行同時開出7注2獎，可能是頭獎得主包牌，一舉抱走1注頭獎及7注2獎。

根據台彩派彩結果，今晚威力彩頭獎1注獨得17.38億元，2獎中獎注數則高達10注、各得獎金214萬元，而其中7注2獎也由「期期發彩券行」開出，推測可能是頭獎中獎人包牌，除了抱走頭獎之外，也中了7注2獎。期期發彩券行表示，過去店裡也曾刮出「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元。 

本期威力彩中獎號碼第一區「01、07、15、23、26、38」，第二區「04」。本期今彩539中獎號碼「01、06、13、24、29」；39樂合彩中獎號碼「01、06、13、24、29」。本期3星彩中獎號碼「656」；4星彩中獎號碼「3044」。

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