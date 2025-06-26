遭公平會裁罰200萬元 億光不服將行政救濟

億光將依法提起行政救濟，堅決維護集團的正當合法權益。（億光提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕針對公平會今日認定違反「公平交易法」第25條規定，處以200萬元罰鍰。LED封裝廠億光（2393）深夜緊急聲明，表達嚴正抗議，認為公司其所涉及的事件，在認定層面上與公平會見解存在重大歧異，將依法提起行政救濟，堅決維護集團的正當合法權益。

公平會說明，億光主張擁有的3項專利涉及LED晶片零組件相關技術，應用於LED照明燈具等產品，惟經公平會調查，億光公司自2022 年10月起，多次寄發其專利權受侵害的警告函予威剛科技、展晟照明等數家競爭同業的下游LED燈具通路商，包含大潤發、家樂福、特力屋、全聯、PChome網家（8044）等多家大型通路業者。

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尤其，億光在寄發警告函前，未經法院判決屬專利權受侵害，且沒有附上第三方公正單位的專利侵權報告，僅附上億光內部自行製作的分析報告或侵權產品清單，就寄發警告函，對前述競爭同業及其下游交易相對人（即多家通路業者）主張權利，要求限期下架侵權商品，使通路商無法瞭解商品侵權事件的全貌，作為判斷商品是否繼續銷售的依據。

此外，億光也對80家以上之中小型水電行等通路商持續寄發總計超過百封以上警告函，造成通路商下架或不敢銷售競爭對手照明商品。億光公司的發函行為，實已影響市場交易秩序，違反「公平交易法」第25條規定。

公平會表示，專利權人本可依智慧財產權相關法規請求排除侵害，惟專利權行使不得濫用，公平會訂有「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」，若專利權人欲主張智慧財產權利，應注意「公平交易法」相關規定，避免觸法。

億光指出，公司一向重視並尊重主管機關的監督職責，對於公平會週三（25日）第1757次委員會議所作成的裁處決議，參照智慧財產及商業法院112年度民專訴字第41號，公平會也曾因「未充分調查或程序瑕疵」遭法院指正，本案程序與實體均有瑕疵，已對本公司正當權益造成嚴重傷害，億光將依法提起行政救濟，堅決維護公司正當合法的權益。

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