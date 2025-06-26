史上最慘！壽險業5月大虧1066億

壽險業5月大虧1066億。（彭博）

〔記者王孟倫／台北報導〕新台幣匯率今年5月暴力升值，也造成壽險業鉅額虧損。根據金管會統計，壽險業從今年前4月獲利449億元，變成前5月虧損617億元，等於光是5月單月就大虧1066億元，這也是金管會有紀錄以來最嚴重虧損。

壽險業陷入寒冬，業者只能苦苦撐住。根據統計，由於5月台幣大幅升值9.5％，匯損吃掉獲利，其中，包括壽險業的業務承保損失668億元，淨投資損失為280億元，營業費用112億元。

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保險局指出，壽險業原本在4月底還有累積獲利449億元，到了5月，匯損就把獲利吐出來，反而倒賠617億元，5月單月虧損1066億元。

在淨值方面，今年5月底為2兆1857億元，較去年同期減少4267億元或16.3%。其中，壽險業的淨值為2兆345億元，較去年同期減少4407億元或17.8%；產險業淨值為1512億元，較去年同期增加140億元或10.2%。

壽險業外匯價格變動準備金之累積餘額為188億元，較去年底減少 2008 億元 （包含新制一次性提存 653 億元）；壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動之影響合計數為-2638億元。

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