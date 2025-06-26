境外電商在台登記183家 5年銷售額近7千億元

財政部指出，過去5年境外電商在台銷售額近7千億元，貢獻營業稅291.6億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，COVID-19疫情加速數位經濟發展，且串流影音、雲端運算及線上供需媒合等電子商務日漸興盛，目前在台辦理登記的境外電商家數已有183家，而自2020年至2024年，每年境外電商銷售額均在千億元以上，2024年更超過1700.5億元，累計5年銷售額6924.8億元，貢獻營業稅291.6億元。

財政部說明，跨境網路交易日益頻繁，為求租稅公平、健全稅基，在我國境內無固定場所單位的外國營業人銷售電子勞務予境內自然人，其年銷售額達一定金額者，應辦理稅籍登記並申報營業稅。自2020年起，在台辦理登記的境外電商家數持續增加，2025年4月底計183家，較2020年底增加72家或65%。

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另，境外電商對我國境內自然人的銷售額，因2020年後境外電商全面開立雲端發票，除隔年旅遊業相關電商受疫情衝擊致減41.9億元或 3.4%外，其餘各年皆正成長，5年累計銷售額6924.8億元、貢獻營業稅291.6億元；今年前4月累計銷售額629.5億元、年增1成2，貢獻營業稅26.1億元。

財政部說明，境外電商來自全球27個國家或地區，但前5大註冊國的家數即占 7 成，其中以軟體業蓬勃且為數位出口大國的美國66家最多，英國19家居次，新加坡及愛爾蘭因其避稅港（Tax haven）地位，不少跨國企業選擇於當地註冊以規避稅捐，分居第3、4。

就行業觀察，境外電商登記行業以資料處理及網站代管58家居首，今年前4月累計銷售額536.5億元、占8成5，主因該細類下包含Google、Amazon、Apple及Spotify等雲端服務或影音串流巨頭；軟體出版業48家次之，銷售額占7%。

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