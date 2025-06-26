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中火須擴建 台電:台積電台中設廠估增數十億度電

2025/06/26 19:44

台電董事長曾文生接受專訪，談及台中電廠減煤議題。（取自網路）台電董事長曾文生接受專訪，談及台中電廠減煤議題。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生接受專訪，暢談台中電廠減煤議題。他強調，台中用電成長很快，台積電在台中設廠，先進製程絕對會增加用電，台電估算用電會增加數十億度電。曾文生提到，中火10部機組是國民黨時期決定興建，民進黨執政時期台電也盡力減煤，空污排放減少一半，批評應公允，也不是只有對台電許願。

曾文生還原，中火最後兩部機組是1997年通過環評，全部運轉是2006年後，燃煤量、空排量最多是在馬英九擔任總統時期，但到2016年蔡英文總統上任後，著手處理減煤。

根據統計2016到2021年，中火空排減量達60%，台中市整體則是減少18%，若扣掉中火減量，台中空污排放實際是增加3%，「但台中市府所屬的3座焚化廠空排完全沒進行改善」。

曾文生提到，經濟部並沒有同意每蓋一座燃氣機組，就拆一座燃煤機組。他也解釋，一定要保留燃煤「是為了國安」，燃煤可維持一定存量，天然氣若被封鎖，除了透過分散購氣來源等，手上所有發電一定程度上應被維持，燃煤機組遇到特別緊急情況可以派上功能。

他也相信，多數台灣人會願意幫台灣多留一部發電機組，台中電廠未來會新增六部燃氣機組，燃煤機組保留六部，拆除四部。

由於中火正推動煤改氣，曾文生指出，因台中用電成長快，接下來台積電要在台中設廠，先進製程絕對會增加用電，估算用電會增加數十億度。

曾文生重申，台電並沒有說中火不要無煤，但執行人是台電，要怎麼做到，能不能聽台電說。他回憶，台中市府最離譜是公文誤繕事件，給台電函說自2020年1月26日起要減少四成，結果卻在2019年11月發函給台電說之前的公文寫錯，是到2020年1月26日前要減四成，等於剩下兩個月，「我想任何一個企業都受不了這種政府的裁處」，台電非常、非常不服。

他強調，只要有調度空間，會優先減煤，但很難預測未來三四年的狀況，像前幾年大旱，缺水無法水力發電，需要火力電廠去補。台電會做（減煤），但台電不能把話說得太滿，最慢台電一定會在2034前做到無煤中火，如果可以也會提早做到。

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