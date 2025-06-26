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看好台灣未來20年經濟發展 永達保經新大樓今上梁

2025/06/26 18:35

永達保經全新企業大樓今舉行上梁典禮，董事長吳文永（中）、總經理陳慶鴻（右5）、總經理特助吳柏瑨（左6）都親自出席。（圖由永達保經提供）永達保經全新企業大樓今舉行上梁典禮，董事長吳文永（中）、總經理陳慶鴻（右5）、總經理特助吳柏瑨（左6）都親自出席。（圖由永達保經提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕永達保經今年前5月新契約保費收入年增15%，董事長吳文永看好台灣未來20年的經濟發展，國民所得增加將推升保險業成長，而單一保險業者的商品很難滿足每個消費者，他預期保經業將會持續成長。

永達保經今舉行全新企業大樓上梁典禮，包括董事長吳文永、總經理陳慶鴻都親自出席。

吳文永致詞時指出，大樓自2022年動土至今，預計明年10月完工啟用，建築規劃地上11層、地下4層，總投入資金約新台幣4.7億元，總坪數約2250坪，未來提供永達自己的營業單位自用，沒有對外出租。

吳文永受訪時提到，永達保經計劃擴大經營，目前業務人力約2500人，預計今年再增加500人，增幅20%。他透露，永達保經成立25年來，下個月將首次開始給予新進業務員招募津貼，擴大招募。

吳文永預期台灣未來10年到20年經濟會相當好，而保險業成長跟國民所得相關，因此台灣的保險業也會成長快速。

根據壽險公會統計，前5月壽險業含負債項下收入的新契約保費為4158.55億元，年成長35.8%。其中，保經代通路對新契約保費貢獻比達18.08%，相較前幾年上升。

吳文永分析，台灣市場小，每家保險公司的商品不可能滿足全部消費者，預期在這樣的市場狀況下，保險經紀人成長會愈來愈快，保險公司則會越來約消退。

對於今年以來新台幣強升，吳文永說，匯率比較影響壽險公司投資，對業務影響比較無關。他提到，台灣保險業大部分銷售美元保單，保險是長期，不太會因為短期波動而受影響，且他認為，長期來看，美元仍是強勢貨幣。

總經理特助吳柏瑨是吳文永的獨子，外界關注接班進度。吳文永表示，吳柏瑨進入永達已有5、6年，期間輪調各部門，也參與決策和對外活動，加上之前在其他公司的經驗，大約會等他經歷累積滿10年再來接班。

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