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身心障礙者平等就業指引7月上路 逾120萬人受惠

2025/06/26 18:27

勞動部舉行「身心障礙者職場合理調整行政指導說明記者會」。（勞動部提供）勞動部舉行「身心障礙者職場合理調整行政指導說明記者會」。（勞動部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕為了達到對身心障礙勞工在職場上平等、無歧視的目標，勞動部與障礙者團體合作推動「合理調整」，研擬「身心障礙者職場合理調整行政指導」，勞動部部長洪申翰今天宣布將於7月1日上路。該指導沒有強制力，但雇主若涉及就業歧視，依法仍可罰最高150萬元。

洪申翰今天召開記者會表示，身心障礙者在台灣已突破120萬人，勞動部2023年即開始處理此議題，邀請許多障礙者團體一起研擬這份行政指導，合理調整不是一個同情或施捨，而是為了實質的職場平等；它也不只是一套設備，而是雙向的溝通和協商，調和雇主和障礙者之間的期待。

洪申翰指出，依據就業服務法規定，雇主不得就業歧視，違法將被處以30萬到150萬的罰鍰，不過「合理調整」的法源是「身心障礙者權益保障法」，主管機關為衛福部，目前合理調整並沒有強制性，希望能先讓雇主和障礙者熟悉相關程序和方法。

「合理調整」在我國職場上是一個新的概念，源自於聯合國「身心障礙者權利公約」核心概念之一，目的在提供身心障礙者在職場上有調整具體需要時，在不造成雇主或同事不成比例或過度負擔的情況下，進行必要及適當的調整，讓身心障礙者與其他人可以在平等基礎上享有所有人權及基本自由。

洪申翰強調，推動職場合理調整，絕對不是只有訂定行政指導，重點在如何將合理調整融入職場，勞動部將以公私協力方式，與障礙團體合作，透過團體的行動支持，展出勞雇雙方協商作法，導入政府相關資源，創造成功案例，藉由個案的累積，逐步創造職場合理調整友善環境。

勞動部官員表示，行政指導的適用對象不限於持有身心障礙證明者，也適用沒有身心障礙證明、但確實有資料佐證有實質需求的勞工。另外，行政指導要提醒雇主最重要的是，障礙者提出調整需求時，雇主應透過溝通對話，了解需求釐清狀況，最後再評估對策。

勞動部也協調各地方政府建置「職場合理調整諮詢輔導窗口」，如勞雇雙方有疑問或對於身心障礙勞工的調整請求無法有共識時，由政府來協助勞雇雙方協商可行的作法，並引導雇主運用政府資源，例如職務再設計補助、職場學習及再適應計畫、就業適應及在職訓練等，讓合理調整可以順利進行。

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