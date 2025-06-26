貿聯-KY進駐設廠 黃偉哲：台南成為高科技重要據點

貿聯-KY台南新廠今天舉辦開幕典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台南報導〕貿聯-KY（3665）今日舉辦台南新廠開幕典禮，台南市長黃偉哲表示，台南科技產業正進入新一波成長期，包含南科第四期、高鐵特區與六甲研發園區等多項布局皆已啟動。他指出，未來不論是北外環道路完工、AI或機器人中心設立，台南都將成為高科技產業的重要據點，市府將全力配合企業設廠需求。

貿聯台南廠以「精密連接技術中心」為定位，聚焦於半導體設備、航太衛星、極端環境特殊應用、醫療設備與軌道運輸等高端應用領域，並具備完整的精密加工、組裝與測試能力，為客戶提供新產品導入（NPI）、一站式電子製造服務（EMS）與客製化解決方案。廠內設有無塵室與符合IPC610 Class 3等級的特殊作業區，可進行光學元件封裝、半導體設備組裝，以及航太等高階產品製造。

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貿聯台南廠投資金額40億元，預計可為當地創造600個就業機會，總基地面積達1萬6170平方公尺，為地上四層、地下ㄧ層的現代化廠辦大樓，總建築面積達4萬2418平方公尺。園區整體規劃結合綠建築理念與智慧科技，已申請綠建築標章，屋頂設置太陽光電系統，並導入高效節能設備、自然採光設計與LED照明，打造低碳節能與舒適並存的工作環境。

黃偉哲強調，貿聯此次落腳台南科技產業園區，代表南部高階製造與創新研發實力已逐漸獲得國際企業認可，市府也將在建設許可、交通動線與產業服務等方面全力協助企業發展。包括台積電（2330）等大廠也進駐台南設置先進製程產線，相信未來在企業群聚效應下，台南發展將更具潛力。

貿聯-KY董事長梁華哲（右起）、共同創辦人郭殷如看好新廠將帶動台南科技產業群聚效益。（記者方韋傑攝）

董事長梁華哲表示，貿聯深具信心，隨著產業聚落成熟，將逐步帶動周邊繁榮。在美中貿易戰催化之下，促成台商回台設廠，未來在地化的人才培育與產學合作會是集團重點經營策略之一，希望讓更多南部年輕人理解產業技術與集團特色，台南廠負責研發與高複雜度製程，未來將扮演關鍵技術能量的延伸角色。

貿聯總經理鄧劍華補充，公司在全球持續擴張產能布局的同時，台南廠將成為高階技術匯聚地。公司並非追求成本競爭，而是著重創新與潛力產品的開發，選址台南即是著眼於長遠成長與技術深化。

立委陳亭妃則強調，台南正在整合沙崙AI園區、六甲研發中心、南科與產業園區資源，強化中央與地方協作，推動從中小企業到隱形冠軍的全面產業升級。期許貿聯進一步擔任串聯平台，協助南部產業走向整合發展。

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